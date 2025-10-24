लंबे वक्त बाद टीवी पर गुड्डी मारुति की वापसी, इस शो में निभाएंगी अहम रोल

Guddi Maruti Back in TV: बॉलीवुड की तमाम फिल्मों के अलावा कई टीवी शोज में गुड्डी मारुति ने अपने काम से लोगों का दिल जीता. गुड्डी मारुति अब लंबे वक्त बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं. फिल्मों में अपने शानदार कॉमिक किरदारों के लिए पहचानी जाने वाली गुड्डी इस बार टीवी शो 'उड़ने की आशा' में एक बिल्कुल नया रोल निभाने वाली हैं.

कॉमिक रोल से बिल्कुल अलग

गुड्डी मारुति ने कहा- 'मैं उड़ने की आशा में अपने रोल को लेकर काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि यह बेहद चुनौतीपूर्ण है. इसमें थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी नकारात्मकता और कई अलग-अलग रंग हैं, जो इसे और भी मजेदार बनाते हैं. मुझे ऐसे किरदार का इंतजार था, क्योंकि यह पारंपरिक कॉमिक रोल से बिल्कुल अलग है.'

कॉमेडी का तड़का भी होगा

अपने किरदार की खासियत बताते हुए गुड्डी मारुति ने कहा- 'मेरा किरदार साइली (जिसका किरदार नेहा हरसोरा निभा रही हैं) के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा और उसकी जिंदगी को थोड़ा उलझन भरा बनाने वाला है. मेरे इस किरदार में थोड़ी कॉमेडी का तड़का भी होगा, जिससे दर्शकों को देखने में और मजा आएगा. शो पहले से ही अच्छा चल रहा है और वे अपनी तरफ से इसमें बेहतर योगदान देने की कोशिश करेंगी.'

90 के रोल की तरह नहीं

आगे कहा- 'मेरा ये किरदार 90 के दशक के कॉमिक रोल की तरह नहीं है. यह महत्वाकांक्षी, मजबूत और थोड़ी चालाक है. इसमें कई रंग हैं. दर्शक इस नए किरदार को पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है और ताकतवर महिला की झलक भी.'

कई शोज में आ चुकीं नजर

गुड्डी मारुति अपने लंबे करियर में कई लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल में काम कर चुकी हैं. उन्होंने 1986 में 'इधर उधर' में मोती शबनम का किरदार निभाया था. इसके बाद 1995 में 'श्रीमान श्रीमती' में श्रीमती मेहता की भूमिका निभाई. 1996 में वह 'सॉरी मेरी लॉरी' में नजर आईं. 2012 में उन्होंने 'मिसेज कौशिक की पांच बहुएं' में पैडी आंटी का रोल अदा किया. इसके बाद 2013 में 'डोली अरमानों की' में बुआ की भूमिका निभाई. 2018 में गुड्डी मारुति 'ये उन दिनों की बात है' में वीजेएन कॉलेज की प्रिंसिपल मैम के रूप में नजर आई थीं.