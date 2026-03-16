नहीं रहीं कंगना रनौत की 'क्ववीन' फिल्म को-स्टार, 76 साल की उम्र में तोड़ा दम, कई टीवी शोज में भी किया काम

एक के बाद एक सितारे दुनिया को अलविदा कहते जा रहे हैं. अब 'क्वीन' फिल्म की एक्ट्रेस और 'इश्कबाज' सीरियल में दादी का रोल निभाने वाली नवनींद्र बहल का निधन हो गया है.
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Navnindra Behl Died: बॉलीवुड से एक और शॉकिंग खबर है. कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी एक्ट्रेस नवनींद्र बहल का निधन हो गया है. इन्होंने 76 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. इनकी मौत की खबर की पुष्टि एक्ट्रेस के बेटे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी. जिसके बाद से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में मातम है. हर कोई एक्ट्रेस को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है.
बेटे ने लिखा दिल टूटने वाला पोस्ट
नवनींद्र बहल की मौत को लेकर उनके बेटे कनु बहल ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक तौर पर नवनींद्र से जुड़ी इस दुखद खबर को शेयर किया. कनु ने लिखा- 'माई फेथ, माई गाइड और मेरे मेंटर..मेरी प्यारी मां...जब तक आप मुझे दोबारा जन्म नहीं देतीं..मेरी आंखें हमेशा उस मुस्कान, उस मधुर हंसी, और उस स्नेह के लिए बेचैन रहेंगी.मेरी आत्मा को रोशन करने के लिए शुक्रिया मां. कनु का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. जिसके बाद लोग एक्ट्रेस को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने लगे.'
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