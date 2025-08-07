'तारक मेहता...' के नट्टू काका की वो आखिरी विश, जिसे जानकर आपके निकल पड़ेंगे आंसू, मौत के बाद ऐसे हुए थे विदा
Advertisement
trendingNow12871468
Hindi Newsटीवी

'तारक मेहता...' के नट्टू काका की वो आखिरी विश, जिसे जानकर आपके निकल पड़ेंगे आंसू, मौत के बाद ऐसे हुए थे विदा

'तारक मेहता ...' शो में नट्टू काका का रोल निभाने नाले Ghanshyam Nayak को लोगों ने खूब प्यार दिया. एक्टर की मौत के 4 साल बाद इनके को-एक्टर ने उनकी आखिरी विश का खुलासा किया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नट्टू काका
नट्टू काका

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नट्टू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक की मौत को 4 साल बीत गए हैं. इन बीते 4 साल में परिवार वालों को इनकी मौत का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है. इस शो में बग्गा का रोल निभाने वाले तन्मय वेकरिया ने बताया कि परिवार वालों ने नट्टू काका की मौत के बाद उनकी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी की थी जिसे जानकर आपको झटका लग जाएगा.

सदमे में थे हम लोग

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तन्मय ने पहली बार नट्टू काका की मौत को लेकर बात की. तन्मय ने कहा कि 'उनकी मौत की खबर से तारक मेहता शो की पूरी स्टारकास्ट अंदर से टूट गई थी. वो कैंसर से पीड़ित थे. जैसे ही मैंने उनकी मौत की खबर सुनी तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे. उस वक्त मैं डेंगू से रिकवर कर रहा था.'

परिवार ने पूरी की आखिरी इच्छा

तन्मय ने आगे कहा कि नट्टू काका की मौत के बाद उनकी आखिरी विश ने सभी के दिल को छू लिया. नट्टू काका प्रोफेशनलिज्म और उनके स्क्रीन के प्रति लगाव को तो हर कोई जानता है. उनकी ये इच्छा थी की जब भी उनकी मौत हो तो उनका मेकअप वैसा ही हो जैसा वो कैमरा फेस करने से पहले करवाते थे. तो जब उनकी मौत हुई तो परिवार ने उनका मेकअप करवाने के लिए  मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया थी. 

इस शो ने तोड़ दिया 5 साल का रिकॉर्ड, आते ही बना नंबर 1, खून के आंसू रोई 'अनुपमा', शॉकिंग TRP रिपोर्ट
 

नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के दौरान भी घनश्याम नायक ने शूटिंग तब तक करते रहे जब तक उनकी सेहत उन्हें अलाऊ करती रही. घनश्याम के बारे में बात करते हुए तन्मय ने कहा कि 'वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस और अपीरियंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे. वो हमेशा पूरी तरह से तैयार रहते थे.' आपको बता दें, नट्टू काका इस शो से तब से जुड़े हुए है जब से इस शो की शुरुआत हुई थी. जिसके बाद से वो देखते ही देखते काफी फेमस किरदार बन गए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
शिप्रा सक्सेना

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahGhanshyam Nayak

Trending news

CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
;