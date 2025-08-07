'तारक मेहता...' के नट्टू काका की वो आखिरी विश, जिसे जानकर आपके निकल पड़ेंगे आंसू, मौत के बाद ऐसे हुए थे विदा

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में नट्टू काका का रोल निभाने वाले घनश्याम नायक की मौत को 4 साल बीत गए हैं. इन बीते 4 साल में परिवार वालों को इनकी मौत का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है. इस शो में बग्गा का रोल निभाने वाले तन्मय वेकरिया ने बताया कि परिवार वालों ने नट्टू काका की मौत के बाद उनकी एक ऐसी ख्वाहिश पूरी की थी जिसे जानकर आपको झटका लग जाएगा.

सदमे में थे हम लोग

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में तन्मय ने पहली बार नट्टू काका की मौत को लेकर बात की. तन्मय ने कहा कि 'उनकी मौत की खबर से तारक मेहता शो की पूरी स्टारकास्ट अंदर से टूट गई थी. वो कैंसर से पीड़ित थे. जैसे ही मैंने उनकी मौत की खबर सुनी तो मेरी आंख में आंसू आ गए थे. उस वक्त मैं डेंगू से रिकवर कर रहा था.'

परिवार ने पूरी की आखिरी इच्छा

तन्मय ने आगे कहा कि नट्टू काका की मौत के बाद उनकी आखिरी विश ने सभी के दिल को छू लिया. नट्टू काका प्रोफेशनलिज्म और उनके स्क्रीन के प्रति लगाव को तो हर कोई जानता है. उनकी ये इच्छा थी की जब भी उनकी मौत हो तो उनका मेकअप वैसा ही हो जैसा वो कैमरा फेस करने से पहले करवाते थे. तो जब उनकी मौत हुई तो परिवार ने उनका मेकअप करवाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया थी.

नहीं करते थे कॉम्प्रोमाइज

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के दौरान भी घनश्याम नायक ने शूटिंग तब तक करते रहे जब तक उनकी सेहत उन्हें अलाऊ करती रही. घनश्याम के बारे में बात करते हुए तन्मय ने कहा कि 'वो कभी भी अपनी परफॉर्मेंस और अपीरियंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे. वो हमेशा पूरी तरह से तैयार रहते थे.' आपको बता दें, नट्टू काका इस शो से तब से जुड़े हुए है जब से इस शो की शुरुआत हुई थी. जिसके बाद से वो देखते ही देखते काफी फेमस किरदार बन गए.