रिलीज डेट आउट! 13 साल बाद फिर होगा धमाका, सीजन 3 के साथ जय सिंह राठौड़ की वापसी, इस OTT पर पर मचेगा कोहराम

एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा से भरपूर शो ‘24’ के साथ एक्टर अनिल कपूर ओटीटी पर कमबैक करने वाले हैं. एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म सूबेदार को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे, इसी बीच शो ‘24’ के मेकर्स ने दांव खेलते हुए इसकी रिलीज डेट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया है. 2013 में रिलीज हुई इस सीरीज को फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद शो का दूसरा सीजन भी रिलीज किया गया और अब 13 साल बाद तीसरे सीजन के साथ अनिल कपूर वापसी कर रहे हैं.

हाई-एनर्जी एक्शन-ड्रामा इस शो को अपनी दमदार कहानी और स्क्रिप्ट के लिए जाना जाता है. ये शो अपने समय में दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर रहा था और इसे खासतौर पर इसके अनोखे नैरेटिव स्टाइल और रियल-टाइम स्टोरी टेलिंग के लिए पसंद किया गया. इसमें पॉलिटिक्स, टेरेरेस्ट और एजेंसी ऑपरेशन के बीच चलने वाली जंग को बेहद अनोखे ढंग से दिखाया गया था, जिसने टीवी शो के लिए फैंस के बीच एक अलग ही क्रेज पैदा कर दिया था.

ट्रेलर के साथ आउट हुई रिलीज डेट

अनिल कपूर के अलावा एक्ट्रेस सुरवीन चावला, इमरान हाशमी, अनुपम खेर, टिस्का चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, शबाना आजमी, सक्क्षी तनवर और मंदिरा बेदी समेत कई मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे. शो ‘24’ ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार (JIO HOTSTAR) पर 24 अप्रैल, 2026 को रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. शो के एक्टर्स और ओटीटी पार्टनर जिओ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शो का एक ट्रेलर शेयर करते हुए रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘दुनिया को उलट-पुलट करने के लिए 24 घंटे ही काफी हैं.’

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अनिल कपूर के किरदार के बारे में

इस शो में मैन लीड में एक्टर अनिल कपूर नजर आते हैं, जो जय सिंह राठौड़ का किरदार निभाते हैं. उन्हें शो में एक बेहद इंटेंस और स्ट्रॉन्ग किरदार के रुप में दिखाया गया, जो हर मुश्किल स्थिति में देश को बचाने के मिशन पर रहता है. ये एडॉप्टेशन इंटरनेशनल शो ‘24’ पर बेस्ड है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.

दोनों सीजन के साथ कर रही वापसी

OTT प्लेटफॉर्म Jio Hotstar पर कमबैक करने वाला ये शो अपने पिछले दोनों सीजन के साथ स्ट्रीम किया जाएगा. ये शो 24 अप्रैल, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, जिसका पहला सीजन साल 2013 में और दूसरा सीजन साल 2016 में रिलीज हुआ था. वहीं 8.1 IMDb रेटिंग वाली इस सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग इसके तीसरे सीजन की मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो गई है.