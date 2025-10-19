Advertisement
trendingNow12968546
Hindi Newsटीवी

टीवी इंडस्ट्री में शुरू हुई 8 घंटे शिफ्ट वाली बहस, इस टीवी एक्टर ने रखे अपने विचार; 12 घंटे से ज्यादा होती है शिफ्ट

फिल्म इंडस्ट्री में लंबी वर्किंग शिफ्ट को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे के शिफ्ट में काम करने की इच्छा जाहिर की. उनके बयान ने एक नई बहस छेड़ दी और अब कई टेलीविजन हस्तियां इस मुद्दे पर अपने विचार लोगों के साथ साझा करती रहती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी इंडस्ट्री में शुरू हुई 8 घंटे शिफ्ट वाली बहस, इस टीवी एक्टर ने रखे अपने विचार; 12 घंटे से ज्यादा होती है शिफ्ट

अभिनेता कंवर ढिल्लों ने हाल ही में टीवी इंडस्ट्री में 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट न होने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यहां पर काम के घंटों को सीमित करने की आवश्यकता है. इंटरव्यू में कंवर ढिल्लों ने कहा, "मैंने किसी आधिकारिक बदलाव के बारे में नहीं सुना है, लेकिन मैं 12 या उससे अधिक घंटों के बजाय 8-10 घंटे की स्टैंडर्ड शिफ्ट में काम करना पसंद करूंगा. कभी-कभी एपिसोड रात भर में शूट करके देने होते हैं, तब उसे न कहना मुश्किल हो जाता है. लेकिन, आदर्श रूप से 9-10 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए."

टीवी इंडस्ट्री में 12 घंटे से ज्यादा शिफ्ट न हों

फिल्म इंडस्ट्री में लंबी वर्किंग शिफ्ट को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे के शिफ्ट में काम करने की इच्छा जाहिर की. उनके बयान ने एक नई बहस छेड़ दी और अब कई टेलीविजन हस्तियां इस मुद्दे पर अपने विचार लोगों के साथ साझा करती रहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले नायरा बनर्जी ने टीवी इंडस्ट्री की थकाऊ वर्क कल्चर के बारे में बात की थी. नायरा ने बताया कि कैसे लंबे शूट्स अभिनेताओं के स्वास्थ्य, नींद और उनके जीवन पर भारी पड़ सकते हैं. 

वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी: कंवर ढिल्लों 

उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस की आवश्यकता पर जोर दिया. 'खाकी: द बंगाल चैप्टर' की एक्ट्रेस नायरा बनर्जी ने आईएएनएस को बताया, "मैं पूरी तरह से सहमत हूं. हम अक्सर दिन में पंद्रह घंटे काम करते हैं, जिसका असर स्वास्थ्य, नींद और परफॉर्मेंस पर पड़ता है. पर्याप्त आराम के बिना अभिनेता तरोताजा नहीं दिख सकते या पूरी ऊर्जा के साथ भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते. इसलिए जब भी मैं कोई शो करती हूं, तो मैं सप्ताह में कम से कम एक या आधे दिन की छुट्टी पर जोर देती हूं. हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी निजी जिम्मेदारियों के लिए समय चाहिए."

फिल्म इंडस्ट्री में लंबे अरसे से वर्किंग शिफ्ट को कम या सीमित करने की बात उठती रही है. मगर कई बार देखा गया है कि जो भी अभिनेता इसके बारे में बातें करता है, उसे काम मिलना मुश्किल हो जाता है या फिर उसे किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Kanwar Dhillon

Trending news

इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान