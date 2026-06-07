/बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ का वो कंस… जिसकी वजह से रातोंरात बदली अमिताभ बच्चन की किस्मत, फिर यूं बिग बी ने उतारा कर्ज

80 के दशक में दूरदर्शन पर बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ टेलीकास्ट हुई थी, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया. रामानंद की ‘रामायण’ के बाद ये एक ऐसा इकलौता शो था, जिसके टीवी पर आते ही गली-मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाता था. दर्शकों के लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था. इस शो के कई अहम किरदारों से लोगों का एक अलग ही रिश्ता बन गया था, जो आज भी लोगों के दिलों-दिमाग में बसे हुए हैं. आज हम इस सीरियल में कंस का किरदार निभाने वाले कलाकार गोगा कपूर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी दमदार पर्सनैलिटी की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे.