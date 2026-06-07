/बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ का वो कंस… जिसकी वजह से रातोंरात बदली अमिताभ बच्चन की किस्मत, फिर यूं बिग बी ने उतारा कर्ज

80 के दशक में दूरदर्शन पर बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ टेलीकास्ट हुई थी, जिसे दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया. रामानंद की ‘रामायण’ के बाद ये एक ऐसा इकलौता शो था, जिसके टीवी पर आते ही गली-मोहल्ले में सन्नाटा पसर जाता था. दर्शकों के लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था. इस शो के कई अहम किरदारों से लोगों का एक अलग ही रिश्ता बन गया था, जो आज भी लोगों के दिलों-दिमाग में बसे हुए हैं. आज हम इस सीरियल में कंस का किरदार निभाने वाले कलाकार गोगा कपूर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी दमदार पर्सनैलिटी की लोग तारीफ करते नहीं थकते थे.
‘महाभारत’ में गोगा कपूर ने इस किरदार को इतने बखूबी से निभाया था कि लोग उन्हें सच में कंस ही समझ बैठे थे. उनकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि वो जहां भी जाते लोग उनसे एक ही सवाल पूछते कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी बहन देवकी पर इतना अत्याचार किया?. गोगा कि पॉपुलैरिटी सिर्फ इस सीरियल से ही नहीं, बल्कि की बॉलीवुड फिल्मों से भी जुड़ी हुई थी.
गोगा कपूर ने ‘महाभारत’ में कंस के किरदार को निभाने के अलावा कई फिल्मों में दोस्त, खलनायक और एक सपोर्टर के रूप में काम किया, जिससे उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन असली पहचान उन्हें बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में कंस का किरदार निभाने से ही हासिल हुई.
गोगा कपूर अपने नाम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम कुछ और ही थी. जी हां, गोगा नाम ने उन्हें काफी शोहरत मिली, लेकिन उनका असली नाम रविंदर कपूर था. एक्टर ने कई बॉलीवुड में फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हुई. कभी खलनायक, तो कभी हीरो का दोस्त बनकर उन्होंने लोगों के दिलों पर सालों तक राज किया.
एक्टर गोगा कपूर ने करीब 120 फिल्मों में काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन की डॉन और अग्निपथ का नाम भी शामिल है. उन्होंने साल 1980 में फिल्म ‘शान’ में शाकाल का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. इसके साथ ही वो, ‘कयामत से कयामत तक’, ‘तूफान’, ‘सत्ते पे सत्ता’, ‘मिस्टर नटवरलाल’, ‘जंजीर’ और ‘कुली’ में अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हुए नजर आए.
गोगा कपूर हिंदी फिल्मों का एक जाना-पहचाना नाम थे, जिन्होंने कई कलाकारों की इंडस्ट्री में नाम कमाने में मदद की. इन्हीं कई नामों में एक नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी था, जिन्हें गोगा कपूर ने एक्टर बनने की राह दिखाई थी. खबरों के मुताबिक, गोगा कपूर ने अमिताभ बच्चन को ओथेलो के शो के दौरान एक्टिंग करने का मौका दिया था, जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई और आज वो बॉलीवुड के शंहशाह कहलाते हैं.
गोगा कपूर और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की. कहा जाता है कि जब बिग बी ने प्रकाश मेहरा की सुपरहिट फिल्म ‘जंजीर’ को साइन किया, तो उन्होंने खलनायक की भूमिका के लिए गोग कपूर का नाम दिया. इस फिल्म के बाद दोनों कई फिल्मों में साथ दिखाई दिए, लेकिन साल 2011 में लंबी बीमारी के कारण गोग कपूर का निधन हो गया.
-तूफान (1989)
-अग्निपथ (1990)
-मुकद्दर का सिकंदर (1978)
-दोस्ताना (1980)
-खून-पसीना (1977)
-लावारिस (1981)
-मिस्टर नटवरलाल (1979)
-याराना (1981)
-जादूगर (1989)