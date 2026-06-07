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बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ का वो कंस… जिसकी वजह से रातोंरात बदली अमिताभ बच्चन की किस्मत, फिर यूं बिग बी ने उतारा कर्ज

बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड एक्टर्स ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग का सबूत दिया था, जिसमें रूपा गांगुली, नाजनीन, रेणुका, नितीश भारद्वाज, मुकेश खन्ना, पंकज धीर, फिरोज खान और गुफी पेंटल जैसे कई मंझे हुए कलाकार नजर आए थे. इस सीरियल में लोगों ने कंस का किरदार निभाने वाले एक्टर की भी जमकर तारीफ हुई थी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंस का किरदार निभाने वाले कलाकार ने सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदल दी थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 07, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:31 PM IST
बी आर चोपड़ा की ‘महाभारत’ का वो कंस… जिसकी वजह से रातोंरात बदली अमिताभ बच्चन की किस्मत, फिर यूं बिग बी ने उतारा कर्ज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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