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Hindi Newsटीवी‘महाभारत’ का वो कलाकार… जिसने ‘शिखंडी’ बन कमाया नाम, अब नहीं मिल रहा काम, 77 की उम्र में कैमरे पर छलका दर्द बोले- ‘मैं एक्टर नहीं हूं’

‘महाभारत’ का वो कलाकार… जिसने ‘शिखंडी’ बन कमाया नाम, अब नहीं मिल रहा काम, 77 की उम्र में कैमरे पर छलका दर्द बोले- ‘मैं एक्टर नहीं हूं’

Kanwarjit Paintal Video: 80 के दशक में ‘महाभारत’ जैसे  माइथोलॉजिकल सीरियल ने इंडियन टेलीविजन की दुनिया को नई पहचान दी थी. इस शो के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी, जिनमें ‘शिखंडी’ का किरदार भी शामिल था. इस भूमिका को निभाने वाले एक्टर कंवरजीत पेंटल (Paintal) आजकल फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म या सीरियल नहीं, बल्कि उनका एक इमोशनल वायरल वीडियो है, जो तेजी से इंटरनेट पर घूम रहा है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 27, 2026, 02:39 PM IST
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‘महाभारत’ का वो कलाकार… जिसने ‘शिखंडी’ बन कमाया नाम, अब नहीं मिल रहा काम, 77 की उम्र में कैमरे पर छलका दर्द बोले- ‘मैं एक्टर नहीं हूं’

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आम लोग इस सवाल को सुनने के बाद कहेंगे कि एक्टिंग स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आजकल आपको बड़ा स्टार बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग और लुक्स की ही जरूरत नहीं है बल्कि, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग की भी जरूरत है. फिल्मों और टीवी में लंबे समय तक बने रहने वाले 77 साल के एक्टर कंवरजीत पेंटल की सोशल मीडिया पर एक सार्कास्टिक रील वायरल हो रही है. इस रील में वो इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड और लोगों की सोच के बारे में तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं. 

‘महाभारत' के शिखंडी 
कंवरजीत पेंटल ने 1988 में बी आर चोपड़ा के सीरियल ‘महाभारत' में शिखंडी का किरदार निभाया था, जो दूरदर्शन के सुपरहिट शोज में से एक था. उस दौर में इस सीरियल के सभी कलाकारों को भारत के हर घर में पहचाना जाता था, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे. लेकिन बदलते दौर के साथ, एक कलाकार की पहचान सिर्फ उसका काम नहीं रह गया. बल्कि, सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिवनेस और फॉलोअर्स भी अब अहम भूमिका निभाते हैं. 

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इंटरनेट पर वीडियो वायरल 
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील को एक्टर मनमीत ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इस वीडियो में वो कंवरजीत पेंटल से सवाल करते हैं कि ‘आप एक्टर हैं?’ इस पर पेंटल जवाब देते हैं, ‘जी नहीं.’ जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, जबकि लोग उन्हें पहचानते हैं, तो पेंटल कहते हैं, ‘मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं हैं, इसलिए मैं एक्टर नहीं हूं.’

एक्टिंग अच्छी नहीं, फॉलोअर्स बढ़ाओ
पेंटल के इस जवाब के बाद वीडियो में बातचीत आगे बढ़ती है, जहां ये सवाल उठता है कि क्या जिनके फॉलोअर्स नहीं हैं, वो एक्टर नहीं माने जाते? इस पर पेंटल साफ कहते हैं, ‘नहीं, बिल्कुल नहीं.’ वहीं उनकी बात का समर्थन करते हुए मनमीत मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाओ, एक्टिंग अच्छी करने की जरूरत नहीं है. इस पर पेंटल तंज कसते हुए जवाब देते हैं, ‘लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, प्यार नहीं.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कैप्शन में लिखी ये बात
सोशल मीडिया पर दोनों एक्टर की ये रील तेजी से वायरल हो रही है, जो फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की उस हकीकत को दिखाती है, जिसमें उनके टैलेंट से ज्यादा अब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को महत्व देते हैं. इस वीडियो शेयर करते हुए एक्टर मनमीत ने कैप्शन में लिखा, ‘एक्टर्स के जीवन के सच - फिर से शेयर कर रहा हूं.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘आजकल एक्टर को इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है. अनुभव और प्रतिभा पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या देखी जाती है.’

डिजीटल एक्टिवनेस भी जरूरी
सोशल मीडिया के इस जमाने में कई सीनियर एक्टर्स को वो पहचान नहीं मिल पाती है, जो उन्हें मिलनी चाहिए क्योंकि नो इंस्टाग्राम पर इतने एक्टिव नहीं होते हैं और न ही उनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं. वहीं शोज और फिल्म की कास्टिंग के दौरान भी ये सिलसिला जारी रहता है और ये देखा जाता है कि एक्टर की ऑनलाइन पहुंच कितनी है. इसका मतलब है टैलेंट के साथ-साथ अब डिजिटल पॉपुलैरिटी भी उतनी ही अहम हो गई है.

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