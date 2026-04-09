रामानंद सागर के बेटे ने रणबीर पर जताया भरोसा, अरुण गोविल से तुलना पर किया बचाव, बोले- 'मेरे पिता भगवान राम के…’

नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ये लगातार लोगों के जुंबा पर है. फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर रणबीर कपूर को लोगों द्वारा अपने किरदार के लिए अलग-अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुछ लोग एक्टर को राम के अवतार में देखकर काफी खुश हैं, तो वहीं बहुत से लोगों को उनके एक्सप्रेशन और छवि कुछ जम नहीं रही है. वहीं इस फिल्म में वीएफएक्स और एआई की भरमार से भी लोग खुश नहीं है, जिसके चलते लोगों ने इसकी तुलना रामानंद सागर के सीरियल ‘रामायण’ से इसकी तुलना करना शुरू कर दिया है.

इंटरनेट पर लोगों ने टीवी सीरियल ‘रामायण’ में राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार अरुण गोविल से रणबीर के इस राम अवतार की तुलना करना शुरू कर दिया है, जो रामानंद सागर के बेटे मोती सागर को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है. पिता रामानंद सागर के साथ टीवी सीरियल ‘रामायण’ को डायरेक्ट करने वाले मोती सागर ने रणबीर का पक्ष लेते हुए कहा कि केवल टीजर के आधार पर आप पूरी फिल्म को जज नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना बहुत जल्दबाजी कहलाएगा.

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रणबीर कपूर के किरदार पर जताया भरोसा

साल 1987 की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर के राम अवतार को अरुण गोविल द्वारा निभाया गया था, जो अब फिल्म ‘रामायण’ में राजा दशरथ के रोल में नजर आएंगे. वहीं मोती सागर ने रणबीर कपूर के किरदार पर भरोसा जताते हुए कहा, ‘मुझे फिल्म 'रामायण' से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि रणबीर आज के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं. जहां तक अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त करने की बात है, तो ये बखूबी कर पाएंगे, उनमें ये गहराई है. लेकिन सिर्फ टीजर से आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं.’

फिल्म और सीरियल की तुलना करना गलत

मोती सागर ने आगे कहा, ‘फॉरमेट और समय को देखते हुए ये तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है.’ उन्होंने कहा, ‘लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी ‘रामायण’ में 30-40 मिनट के 78 एपिसोड थे, लेकिन फिल्म को सिर्फ 3 से 4 घंटे में दिखाना होता है. इसलिए इसमें कई अंतर होंगे, जैसे की एक सीरियल में हम की पहलुओं पर बात कर सकते हैं.’ मोती सागर ने आगे कहा कि सीरीयल ‘रामायण’ इसलिए बड़े पैमाने पर हिट हुई क्योंकि इसमें कहानी को कहने के लिए पूरा समय दिया गया था.

रामानंद सागर का सपना था सीरियल 'रामायण’

रामानंद सागर के बेटे मोती सागर ने कहा, 'मेरे पिता भगवान राम के भक्त थे. ‘विक्रम बेताल’ और ‘दादा दादी की कहानियां’ बनाने के बाद, उन्होंने हम चारों को बुलाया और कहा कि ‘रामायण’ मेरे जीवन का सपना है. मुझे इसे बनाना ही है, चाहे इसके लिए मुझे अपना बंगला ही क्यों न बेचना पड़ जाए.’ उन्होंने आगे बताया कि ‘ये शो मेरे पिता ने पैसों के लिए नहीं बनाया था. हम सभी के लगभग दो-तीन साल ‘रामायण’ में ही बीत गए.’ रामानंद सागर ने इस सीरियल के हर एपिसोड को बनाने के लिए लगभग 9 लाख रुपए का खर्च किया था, इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था.