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Hindi Newsटीवी‘रामायण’ के ‘हनुमान’ दारा सिंह की पोती पर फैंस हुए फिदा, पिता विंदू दारा सिंह संग दिखीं तो बोले- बॉलीवुड में एंट्री तय!

‘रामायण’ के ‘हनुमान’ दारा सिंह की पोती पर फैंस हुए फिदा, पिता विंदू दारा सिंह संग दिखीं तो बोले- बॉलीवुड में एंट्री तय!

टीवी के छोटे पर्दे और सिनेमा के दिग्गज कलाकारों की लेगसी अक्सर उनकी आने वाली जनरेशन के जरिए भी चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही नाम तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ये चर्चा एक ऐसे परिवार से जुड़ी है, जिसने भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दशकों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. आज हम बात कर रहे हैं दारा सिंह की पोती और विंदू दारा सिंह की बेटी के बारे में. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:06 AM IST
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‘रामायण’ के ‘हनुमान’ दारा सिंह की पोती पर फैंस हुए फिदा, पिता विंदू दारा सिंह संग दिखीं तो बोले- बॉलीवुड में एंट्री तय!

इस परिवार की पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि टीवी इतिहास में भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिला है. खासतौर पर 1980 के दशक की माइथोलॉजिकल टीवी सीरीज में निभाया गया एक यादगार किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है. उस किरदार ने न सिर्फ एक्टर दारा सिंह को घर-घर में मशहूर किया, बल्कि उन्हें एक महान कलाकार बना दिया. 

अब दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह से जुड़ी अगली जनरेशन एक बार फिर सुर्खियों में है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें इस परिवार की यंग मेंबर अपनी फैमिली के साथ नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों के वायरल होते ही फैंस ने उन्हें लेकर तरह-तरह के रिएक्शन देना शुरू कर दिया और कई लोगों ने उन्हें फ्यूचर की बॉलीवुड स्टार तक कह दिया. 

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दारा सिंह की पोती क्यों हुईं वायरल
विंदू दारा सिंह की बेटी अमेलिया रंधावा को लेकर उस समय चर्चा तेज हो गई जब वो अपने पिता के साथ पब्लिक इवेंट पर दिखीं. उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस को देखकर फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वो जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख सकती हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि उनमें स्टार क्वालिटी साफ झलकती है और उन्हें बड़े पर्दे पर देखना दिलचस्प होगा.

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फिटनेस को लेकर एक्टिव हैं विंदू की बेटी
दारा सिंह की पोती अमेलिया रंधावा, एक्टर विंदू दारा सिंह और दीना उमारोवा की बेटी हैं, जो साल 2009 में जन्मी हैं और अब वो इंटरनेट का एक फेमस चेहरा बनती जा रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है और हर नई तस्वीर पर फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है. अमेलिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव दिखाई देती हैं. वो जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के साथ-साथ एक्रोबेटिक्स की भी प्रैक्टिस करती हैं. यही वजह है कि उनका पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है.

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फिल्म मेकिंग में आगे अमेलिया
विंदू की बेटी अमेलिया की दिलचस्पी सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी है. वो फिल्म मेकिंग में काफी एक्टिव रहती हैं और ‘Cherry' नाम की एक क्राइम ड्रामा शॉर्ट फिल्म पर काम कर चुकी हैं. इसके साथ ही वो कई म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी हैं. 

विंदू दारा सिंह
दारा सिंह के बेटे विंदू दारा सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है. उनकी पहली शादी एक्ट्रेस फराह से हुई थी, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू की बहन हैं. लेकिन साल 2002 में दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए. इसके बाद विंदु ने 2006 में दीना उमारोवा से शादी की और अब उनकी बेटी अमेलिया रंधावा लाइमलाइट में छाई हुई हैं. 

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दारा सिंह 
दिग्गज एक्टर दारा सिंह ने टीवी सीरीज ‘रामायण’ में हनुमान का यादगार किरदार निभाकर इतिहास रच दिया था, आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं. उनके बेटे विंदू दारा सिंह भी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और अब इस परिवार की अगली जनरेशन खबरों में छाई हुई है. 

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