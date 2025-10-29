'शिरडी के साईं बाबा' एक्टर सुधीर दलवी अस्पताल में भर्ती, गंभीर बीमारी से पीड़ित, परिवार मांग रहा पैसों की मदद

Sudhir Dalvi Hospitalised: फेमस फिल्म 'शिरडी के साईं बाबा' का रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की हालत काफी ज्यादा खराब है. जिसकी वजह से इन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कहा जा रहा है कि सुधीर लंबे वक्त से सेप्सिस से जूझ रहे हैं जो कि लाइफ के लिए खतरा है.इस बीमारी के इलाज की लागत काफी ज्यादा है जिसकी वजह से उनका परिवार कुछ वक्त से लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग कर रहा है.