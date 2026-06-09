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9 साल पहले क्यों नहीं किया जिक्र? बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना

कॉमेडी सीरियल ‘भाभी जी घर पर हैं’ फेम शिल्पा शिंदे इन दिनों अपने फॉल्स हैरेसमेंट एलिगेशन के चलते कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई हैं. एक्ट्रेस के इस कबूलनामे के बाद ‘बिग बॉस’ की एक एक्स कंटेस्टेंट ने उन पर हमला करते हुए कहा कि 9 साल पहले इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 09, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:51 PM IST
9 साल पहले क्यों नहीं किया जिक्र? बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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