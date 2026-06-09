/9 साल पहले क्यों नहीं किया जिक्र? बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना

एक्ट्रेस हिना खान के बाद अब 'बिग बॉस 14' की एक्स कंटेस्टेंट अर्शी खान ने भी शिल्पा शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अर्शी अपने बेबाक अंदाज और विवादों के लिए सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 11 और 14 दोनों में काफी पॉपुलर हुई थीं. साथ ही उन्होंने अपनी चुलबुली अदाओं से ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया था. वहीं जब बात हो शिल्पा शिंदे की और अर्शी कुछ टिप्पणी न करें, ऐसा हो नहीं सकता. शिल्पा शिंदे इस समय खबरों में छाई हुई हैं, जिसके पीछे की वजह भारती और हर्ष के पॉडकास्ट शो में उनके द्वारा किया गया चौंकाने वाला खुलासा है.