/9 साल पहले क्यों नहीं किया जिक्र? बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट ने शिल्पा शिंदे पर साधा निशाना

एक्ट्रेस हिना खान के बाद अब 'बिग बॉस 14' की एक्स कंटेस्टेंट अर्शी खान ने भी शिल्पा शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अर्शी अपने बेबाक अंदाज और विवादों के लिए सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 11 और 14 दोनों में काफी पॉपुलर हुई थीं. साथ ही उन्होंने अपनी चुलबुली अदाओं से ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया था. वहीं जब बात हो शिल्पा शिंदे की और अर्शी कुछ टिप्पणी न करें, ऐसा हो नहीं सकता. शिल्पा शिंदे इस समय खबरों में छाई हुई हैं, जिसके पीछे की वजह भारती और हर्ष के पॉडकास्ट शो में उनके द्वारा किया गया चौंकाने वाला खुलासा है.
शिल्पा शिंदे हाल ही में भारती और हर्ष के पॉडकास्ट शो शामिल हुई थीं. इस दौरान उन्होंने अपने दिल का बोझ कम करते हुए एक चौंकाने वाले सच का खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने करीब 9 साल पहले अपने शो के प्रोड्यूसर पर झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. शिल्पा के इस कबूलनामे के बाद इंडस्ट्री में हलचल पैदा हो गई और लोग अपनी-
अपनी राय देने लगे.
शिल्पा शिंदे के इस चौंका देने वाले खुलासे पर हाल ही में अर्शी खान ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि शिल्पा ने प्रोड्यूसर पर जो भी झूठे यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, वो उनके खिलाफ हैं. अर्शी ने कहा, ‘मैं पूरी तरह से इसके विरोध में हूं, ये सही नहीं है. इस बात को सबके सामने लाने में उनको इतना टाइम क्यों लगा. अगर इस विवाद पर कोई भी कानूनी मामला सामने आता है, तो मैं शिल्पा के खिलाफ हूं. उनको इस झूठे केस का जिक्र 9 साल पहले ही कर देना चाहिए था.’
अर्शी खान से पहले, हिना खान भी शिल्पा शिंदे के इस खुलासे पर अपनी राय रख चुकी हैं, जिस पर शिल्पा ने पलटवार करते हुए हिना खान से कहा था कि ‘चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश न करें, चोट लग सकती है.’ ‘भाभी जी घर पर हैं’ एक्ट्रेस शिल्पा ने हिना खान का नाम लिए बिना ही वार करते हुए ये भी कहा कि ‘लोग अपनी बीमारी और घर में निधन हुए लोगों से पब्लिसिटी लें, मेरे नाम का इस्तेमाल न करें.’
अर्शी ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो जल्द ही राजपाल यादव की एक फिल्म में वो आइटम सॉन्ग करती हुए दिखाई देंगी. इसी के साथ वो ‘अतरंगी प्लेटफार्म’ पर एक शो में नजर आएंगी, जिसमें वो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लेती हुई दिखाई देंगी. अर्शी ने अपने बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि वो जल्द ही बालाजी टेलीफिल्म में भी नजर आएंगी.
आपको बता दें कि ‘बिग बॉस’ और टीवी शोज में नजर आने वाली अर्शी खान पहले एक पॉलिटिशियन थीं, उन्होंने साल 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी (INC) ज्वाइन की थी और रिपोर्ट के अनुसार, वो मुंबई से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही थीं. लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने के लिए राजनीति से इस्तीफा दे दिया था.