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90s के फेमस शो 'जुबान संभाल के' फेम एक्टर का निधन, 69 साल की उम्र में दिनयार तीरंदाज ने ली अंतिम सांस; शोक में डूबी इंडस्ट्री

Dinyar Tirandaz Passed Away: 90 के दशक के कल्ट कॉमेडी शो 'जुबान संभाल के' में 'मिस्टर केकी दारूवाला' का यादगार किरदार निभाने वाले एक्टर दिनयार तीरंदाज का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया था.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:18 AM IST
90s के फेमस शो 'जुबान संभाल के' फेम एक्टर का निधन, 69 साल की उम्र में दिनयार तीरंदाज ने ली अंतिम सांस; शोक में डूबी इंडस्ट्री
Image Credit: नहीं रहे जुबान संभाल के फेम एक्टर दिनयार तीरंदाज

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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