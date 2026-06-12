Dinyar Tirandaz Passed Away: 90 के दशक के मशहूर एक्टर दिनयार तीरंदाज का मुंबई में निधन हो गया है. उन्होंने 69 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. दिनयार तीरंदाज का गुरुवार को मुंबई स्थित अपने घर में निधन हो गया. अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन पर पारसी किरदारों को जीवंत करने के लिए मशहूर दिनयार तीरंदाज के निधन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है. उनके निधन से बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. तमाम फैंस और मनोरंजन इंडस्ट्री के लोग इस दिग्गज कलाकार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
टीवी और फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर अनुभवी एक्टर दिनयार तीरंदाज का 11 जून, 2026 को मुंबई में निधन हुआ है. वे अपनी कॉमेडी और पारसी किरदारों को यादगार बनाए रखने के तरीके से निभाने के लिए जाने जाते थे, जिससे वे कई पीढ़ियों के दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए थे.. उनके निधन की खबर गुरुवार को सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसके बाद उनके साथियों, फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने शोक व्यक्त किया.
यह खबर सबसे पहले 'Parsi Zoroastrians Worldwide – The Hyderabadi Page' नाम के फेसबुक ग्रुप ने शेयर की थी. इस पोस्ट में लिखा था, 'स्वर्गीय रुस्तम तीरंदाज के भाई, श्री दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है. आज दोपहर 3:45 बजे मुंबई के वाडिया बंगली में अंतिम संस्कार (पैदस्त) होगा. सरोश यजद नि पनाह. अशम वोहू.' बाद में कई इंस्टाग्राम पेजों ने इस खबर को दोबारा पोस्ट किया, जिससे यह ज्यादा लोगों तक पहुंची. फेसबुक पोस्ट के मुताबिक, तीरंदाज ने मुंबई के वाडिया बंगली में दोपहर 3:45 बजे आखिरी सांस ली.
वहीं, जैसे ही उनके निधन की खबर ऑनलाइन फैली, फिल्म और टेलीविजन जगत के लोगों ने इस अनुभवी कलाकार को श्रद्धांजलि दी. एक्टर सुरेश मेनन ने 'ओम शांति' लिखकर अपना दुख जताया, वहीं अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने सम्मान के तौर पर हाथ जोड़ने वाले इमोजी शेयर किए. अभिनेता उदय टिकेकर और कई प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.