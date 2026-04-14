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Hindi Newsटीवीयाद हैं टीवी के श्रीकृष्ण? कभी भगवान मानने लगे थे लोग, अब 60 की उम्र में फिटनेस से दे रहे हैं टक्कर, एब्स देख उड़ जाएंगे होश

याद हैं टीवी के श्रीकृष्ण? कभी भगवान मानने लगे थे लोग, अब 60 की उम्र में फिटनेस से दे रहे हैं टक्कर, एब्स देख उड़ जाएंगे होश

90s Famous Show: रामानंद सागर का मशहूर टीवी शो 'श्रीकृष्ण' को तो शायद ही कोई भूला होगा. उस दौर में लोग कामकाज छोड़ इस शो को देखने बैठते थे. इस शो के लीड रोल में नजर आए श्रीकृष्ण का लुक अब काफी बदल गया है. अगर आप अब उन्हें देखेंगे तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 14, 2026, 10:34 PM IST
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याद हैं टीवी के श्रीकृष्ण? कभी भगवान मानने लगे थे लोग, अब 60 की उम्र में फिटनेस से दे रहे हैं टक्कर, एब्स देख उड़ जाएंगे होश

90s Famous Show: जब भी टेलीविजन के इतिहास के सबसे मशहूर कृष्ण के किरदारों की चर्चा होती है, तो भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं का नाम सबसे पहले आता है. छोटे पर्दे पर कई कलाकारों ने इस किरदार में जान डाली है, लेकिन एक चेहरा ऐसा है, जिसकी सौम्य मुस्कान और शांत आंखों ने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया था और आज भी करता है. सालों बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उस एक्टर की छवि जिंदा है. इस एक किरदार से एक्टर ने घर-घर में पहचान बनाई थी और लोगों को अपना फेवरेट बनाया था. इसकी अदाकारी का ऐसा डंका बजा था कि लोग आज भी इन्हें शानदार श्रीकृष्ण बताते हैं. चलिए आपको बताते हैं, अब ये कहां हैं.

हर कोई मानने लगा था उन्हें भगवान

रामानंद सागर के धारावाहिक 'श्री कृष्ण' में सर्वदमन डी. बनर्जी ने भगवान विष्णु का किरदार निभाया था. उनकी मीठी बोली और चेहरे के तेज ने दर्शकों पर जादू कर दिया था. हर कोई उन्हें भगवान का स्वरूप मानने लगा था. हालांकि, उन्होंने अपने करियर में कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाईं, लेकिन जो प्यार उन्हें 'श्री कृष्ण' के किरदार में मिला, वह दोबारा नहीं मिला. आज भी लोग उस दौर के पौराणिक धारावाहिकों को याद करते हैं, तो सबसे पहले सर्वदमन बनर्जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता है.

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कैसे मिला श्रीकृष्ण का रोल?

इस शानदार भूमिका को स्वीकार करने के पीछे का किस्सा भी किसी चमत्कार से कम नहीं है. बताया जाता है कि शुरुआत में सर्वदमन बनर्जी इस किरदार को निभाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने सोच-विचार के लिए रामानंद सागर से 10 दिन का समय मांगा था. एक पॉडकास्ट में उन्होंने खुद इसका खुलासा किया था. उन्होंने बताया था कि जब वे एक दिन ऑटो में सफर कर रहे थे, तो उन्हें समुद्र की लहरों पर साक्षात श्रीकृष्ण के दर्शन हुए थे. उस दृश्य ने उन्हें इतना प्रभावित कर दिया था कि उन्होंने तुरंत इस धारावाहिक के लिए हामी भर दी.

साउथ इंडस्ट्री में एक्टिव है एक्टर

वर्तमान समय में सर्वदमन बनर्जी मनोरंजन जगत से पूरी तरह दूर नहीं हुए हैं, बल्कि वे दक्षिण भारतीय सिनेमा और हिंदी फिल्मों में लगातार एक्टिव हैं. हाल ही के वर्षों में उन्हें दुलकर सलमान की फिल्म 'लकी भास्कर' और मेगास्टार चिरंजीवी के साथ 'गॉडफादर' जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में देखा गया था. इसके अलावा, वे 'संक्रांति की वस्तुनाम' जैसी परियोजनाओं का भी हिस्सा रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धांसू बॉडी और किलर एब्स

वहीं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उनकी शारीरिक फिटनेस है. 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी धांसू बॉडी और फिटनेस से युवाओं को मात दी है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बनर्जी ने हाल ही में अपने एब्स फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीर शेयर की थी, जिन्हें देखकर आप बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि ये वही श्रीकृष्ण हैं. खुद को फिट रखने के लिए एक्टर जिम में काफी मेहनत करते हैं. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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