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‘गंदी नाली के कीड़े...’, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा! पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वालों को दी चेतावनी

Mukesh Khanna Lashed Out Video Viral: नीट-यूजी पेपर लीक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. कंगना रनौत और सुदेश बैरी के बाद अब ‘शक्तिमान’ फेम मुकेश खन्ना भी दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वाले यूथ पर अपना गस्सा जाहिर करते नजर आए. उन्होंने इसे स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट बताते हुए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों की तुलना कॉकरोच से की और गंभीर चेतावनी भी दी.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 01, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:38 AM IST
‘गंदी नाली के कीड़े...’, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा! पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वालों को दी चेतावनी
Image Credit: Mukesh Khanna Lashed Out Video Viral

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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