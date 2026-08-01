/‘गंदी नाली के कीड़े...’, दिल्ली में प्रोटेस्ट करने वालों पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा! पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वालों को दी चेतावनी

नीट-यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर छिड़ा विवाद अब सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड गलियारों तक पहुंच चुका है. हाल ही में इस मुद्दे पर कंगना रनौत और सुदेश बैरी ने अपनी राय रखी थी. अब इस बहस में 90s के ‘शक्तिमान’ फेम मुकेश खन्ना की भी धमाकेदार एंट्री हो गई है. मुकेश खन्ना ने आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के बिहेवियर और उनकी अभ्रद भाषा पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका मानना है कि जो लोग इस विरोध प्रदर्शन में उपद्रव मचा रहे हैं, वे देश के असली छात्र हो ही नहीं सकते. इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है.
मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि विदेश में रहते हुए भी वे भारत की हर खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लिए बेहद गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया. मुकेश खन्ना का कहना है कि अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा बोलना किसी पढ़े-लिखे स्टूडेंट्स की पहचान नहीं हो सकती. उन्हें लगता है कि कुछ बाहरी तत्व जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.
मुकेश खन्ना ने प्रोटेस्ट करने वालों पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना घर के कॉकरोच से कर दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह घर में कॉकरोच आने पर हम उन्हें पकड़कर बाहर फेंक देते हैं, ठीक वैसे ही समाज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए. उन्होंने बहकावे में आए युवाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जो बच्चे जोश में आकर गलत बातें बोल गए हैं, उनका बयान हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है. वे गलत संगत में पड़कर गंदी नाली के कीड़े बन चुके हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा. उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को न पुलिस मदद करेगी, न नौकरी मिलेगी और परिवार की नजरों में भी वे गिर जाएंगे. साथ ही मुकेश खन्ना ने इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा प्रोटेस्ट अपने आप नहीं खड़ा हुआ, बल्कि ये पूरी तरह से ’स्पॉन्सर्ड’ था. उनके मुताबिक इस आंदोलन को हवा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है. कुछ लोग अपने पर्सनल और राजनीतिक फायदे के लिए निर्दोष छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की शांति को भंग करने की कोशिश में लगे हैं. उन्होंने कहा कि जो असली छात्र इस पेपर लीक से सच में प्रभावित हुए हैं.
उन्होंने कहा कि वे सड़कों पर हुड़दंग मचाने और जश्न मनाने के बजाय शांति से अपने भविष्य और पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं. मुकेश खन्ना ने देश की युवा पीढ़ी को सतर्क रहने की बहुत ही खास सलाह दी है. उन्होंने कहा कि युवाओं को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या संगठन से जुड़ने से पहले उसके असली मकसद और नेताओं की नीयत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. कैमरे के सामने बोली गई एक भी गलत बात या उठाया गया गलत कदम जीवन भर के लिए उनके करियर को तबाह कर सकता है. कई बार बड़े संगठन छात्रों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और काम निकल जाने के बाद उन्हें अकेला छोड़ देते हैं.
इसलिए छात्रों को समझदारी दिखाते हुए ऐसी जहरीली राजनीति से दूर रहना चाहिए और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए. मुकेश खन्ना का ये बयान इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक तरफ जहां कई लोग मुकेश खन्ना की बातों का समर्थन करते हुए अभद्र भाषा का विरोध कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोग उन पर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगा रहे हैं. फिलहाल इस बयान ने नीट-यूजी विवाद की आग में घी डालने का काम किया है. अब देखना यह होगा क इस पर छात्रों और नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है.