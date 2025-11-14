Advertisement
trendingNow13003607
Hindi Newsटीवी

पिता ने गिफ्ट नहीं, बचत करना सिखाया… ‘लक्ष्मी निवास’ के एक्टर ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी

Rajendra Chawla: मिडिल क्लास परिवारों के लिए अपना घर होना सबसे बड़ा सपना होता है. ऐसा ही सपना अभिनेता राजेंद्र चावला के किरदार का भी है, जिसे वह टीवी शो 'लक्ष्मी निवास' में निभा रहे हैं. इस शो में वह श्रीनिवास के रोल में हैं, जो एक ऐसा आदमी है, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित है, लेकिन इन सबके बीच उसके सपने अक्सर पीछे रह गए हैं. आइए जानते हैं एक्टर के बारे में

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पिता ने गिफ्ट नहीं, बचत करना सिखाया… ‘लक्ष्मी निवास’ के एक्टर ने सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी

राजेंद्र चावला ने इक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए अपने जीवन के इस खास पहलू को साझा किया. उन्होंने कहा, ‘मेरे लिए घर खरीदना हमेशा से एक सपना था और यह सपना मेरे किरदार श्रीनिवास का भी है. जब आप मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता. इसके लिए योजना बनानी होती है, बचत करनी होती है और कई बार अपने व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है.’ राजेंद्र ने एक यादगार किस्सा साझा किया, जब उनके पिता उन्हें बैंक लेकर गए और उनके नाम एक छोटी फिक्स्ड डिपॉजिट बनाई.

शो में निभाया जिम्मेदार पिता का किरदार
एक्टर ने आगे कहा, ‘शुरुआत में मैंने सोचा कि यह एक गिफ्ट है, लेकिन मेरे पिता ने बताया कि वो यह पैसा मुझे दे नहीं रहे हैं, बल्कि बचत करना सिखा रहे हैं. यह अनुभव मेरे जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ.’ राजेंद्र चावला का कहना है कि जब वे अपने किरदार श्रीनिवास को निभाते हैं, तो उन्हें वह सारी भावनाएं दोबारा महसूस होती हैं. वे बताते हैं कि छोटे-छोटे प्रयासों से घर बनाने की प्रक्रिया में जो गर्व, डर और खुशी आती है, वह उनके अपने जीवन की झलक है. बचत की थोड़ी-थोड़ी रकम, योजनाएं और परिवार की खुशियों के लिए किए गए छोटे-छोटे त्याग, यह सब अनुभव वे अपने किरदार के माध्यम से दोबारा जीते हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

हर आम आदमी की कहानी है ये शो
राजेंद्र के अनुसार यह कहानी केवल उनका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि हर मिडिल-क्लास पिता की कहानी है, जिसमें धैर्य, प्यार और निस्वार्थ परिश्रम छुपा हुआ है. 'लक्ष्मी निवास' में अपने किरदार श्रीनिवास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, '’वह एक सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति है. उसने अपने जीवन का अधिकांश समय परिवार की जिम्मेदारियों में बिताया है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और घर के रोजमर्रा की जरुरतों की चीजों आदि को पूरा करना. लेकिन इन सब जिम्मेदारियों में, उसका अपना सपना 'अपनी पत्नी के लिए घर बनाना' पीछे रह गया.’ अब श्रीनिवास का रिटायरमेंट नजदीक है, जिससे इस सपने को पूरा करने की उम्मीद फिर से जग गई है. यह कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी लगती है, जिसने परिवार के लिए अपने सपनों को त्याग दिया.’ 'लक्ष्मी निवास' शो जी टीवी पर प्रसारित होता है.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

tv actor rajendra chawla

Trending news

बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की सुनामी, महागठबंधन का सूपड़ा साफ, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं?
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
Kapurthala
गुरू के धाम का दर्शन करने पाकिस्तान गईं सरबजीत आखिर हैं कहां? अबतक सुराग भी न मिला
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar election results 2025
महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जीती एनडीए? विपक्ष का बड़ा आरोप
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
bihar
Bihar Election 2025 Results: बिहार में हर तरफ NDA का जलवा; जानिए जीत के 5 बड़े कारण
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
bihar chunav 2025
शाह-नीतीश के आंकड़े भी हुए फेल, सिर्फ इस शख्स ने बताए थे बिहार के सबसे सटीक आंकड़े
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
Jagdish Punetha
UAE से घसीटकर लाया गया भगोड़ा जगदीश पुनेठा, जानिए दिल्ली तक लाने का कानूनी प्रोसिजर
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
Devyani Rana
नगरोटा में BJP की जीत: कौन हैं देवयानी राणा, पिता की मौत के बाद राजनीति में रखा कदम
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
Delhi blast
दिल्ली धमाके से जुड़े डॉक्टर उमर के घर चला बुलडोजर, आतंकवाद के खात्मे का दिया संदेश
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
Jubilee Hills
हर जगह से हार रही कांग्रेस को इस सीट से मिली खुशखबरी! 3 बार से जीत रही BJP पस्त
ओवैसी 5, PK 0... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन
Bihar election results
ओवैसी 5, PK 0... नाम बड़े और दर्शन छोटे; RJD का 10 सालों में सबसे फिसड्डी प्रदर्शन