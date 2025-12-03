10 साल बाद माही विज की डेली सोप 'सहर होने को है' से वापसी, बोलीं- असल जिंदगी में मैं खुद...

Mahhi Vij इन दिनों अपने शो 'सहर होने को है' का लगातार प्रमोशन कर रही है. इस शो के जरिए माही 10 साल बाद फिक्शन शो में वापसी कर रही हैं. ऐसे में एक्ट्रेस ने इस शो और अपने किरदार को लेकर बात की.
Seher Tv Serial: माही विज इन दिनों अपने नए टीवी सीरियल 'सहर होने को है'को लेकर सुर्खियों में हैं. यहां तक कि बिग बॉस 19 में भी अपने शो का प्रमोशन करने अपनी ऑनस्क्रीन बेटी के साथ पहुंची थीं. अपने इसी शो और किरदार को लेकर माही विज ने खुलकर बात की.
परिवार जैसा अपनापन
माही विज ने बताया- 'शो में ऑन-स्क्रीन बेटी का रोल निभा रही ऋषिता उनके लिए बेटी जैसी बन गई है. वो अक्सर उनसे पूछती रहती हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, थकी तो नहीं है या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं. मैं तो चाहती हूं कि ऋषिता मुझे अपनी असल मां की तरह समझे. वह बेहद शांत लड़की है. ऋषिता का यह पहला शो है. हम दोनों सेट पर खूब मजा करते हैं और एक-दूसरे से सीखते भी हैं. वह मुझे नई पीढ़ी के ट्रेंड और तरीके सिखाती है और मैं अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती रहती हूं. यह रिश्ता बिल्कुल नेचुरल है, कहीं कोई दिखावा नहीं, बस एक परिवार जैसा अपनापन है.'
ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी
माही ने कहा-'जब रोल की तैयारी की बात आती है, तो मुझे कौसर के किरदार को निभाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. असल जिंदगी में मैं खुद एक मां हूं, इसलिए बेटी के लिए डर, उसकी सुरक्षा की चिंता और उसके भविष्य के लिए लड़ने की जिद, ये सब भावनाएं मुझे पहले से महसूस होती हैं.मुझे मां की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बस उसी एहसास को स्क्रीन पर उतारती हूं.'
क्या है इस सीरियल की कहानी?
दरअसल, ये शो समाज में मौजूद उन सच्चाइयों को सामने रखता है, जिनसे कई महिलाएं रोजाना गुजरती हैं. कहानी में प्यार, संघर्ष, उम्मीद और एहसास है कि एक मां अपनी बेटी के लिए हर सीमा पार कर सकती है. शो की कहानी लखनऊ की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है और इसका केंद्र है कौसर, जिसकी भूमिका माही विज निभा रही हैं. करीब दस साल बाद फिक्शन शो में माही की वापसी अपने आप में खास है.शो में कौसर एक ऐसी मां है जो अपनी 16 साल की बेटी सहर के लिए वही रास्ते खोलना चाहती है जो उसे कभी नहीं मिले. वह चाहती है कि उसकी बेटी पढ़े, समझे, दुनिया देखे और खुद अपने फैसले ले सके.
इनपुट- एजेंसी
