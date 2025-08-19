26 साल बाद 'बिग बॉस 19' में होगा रियूनियन, जब आमने-सामने होंगे प्रीति और प्रेम

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 19' लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है. शो का ग्रैंड फिनाले 24 अगस्त को है. रिपोर्ट्स की मानें इस शो में बॉलीवुड हसीना भी स्टेज पर नजर आएंगी.
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में इस शो से जुड़ी कुछ खबरें छनछनकर आने लगी हैं. हाल ही में आई खबर की मानें तो ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान के साथ सोनाली बेंद्रे होगी. सलमान और सोनाली को लंबे वक्त बाद स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा.
फिर दिखेंगे प्रीति-प्रेम
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली बेंद्रे सलमान खान के इस शो में अपने शो 'पति पत्नी और पंगा' का प्रमोशन करने पहुंचेगीं. सलमान और सोनाली का 26 साल बाद एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस को 1999 के दौर में ला देगा. जिस फिल्म का नाम 'हम साथ साथ है'. इस मूवी में इन दोनों ने ऐसा रोमांस किया था कि फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई थी.
दमदार होगी रियूनियन
कहा जा रहा है कि सलमान और सोनाली का रियूनियर इस ग्रैंड प्रीमियर की हाईलाइट होगा. ऐसे में हो सकता है कि दोनों फिल्म से जुड़े किस्से लोगों के साथ शेयर करें और डांस भी करें. 'हम साथ साथ है' फिल्म में सोनाली ने प्रीति तो सलमान ने प्रेम का रोल निभाया था. फिल्म में इन दोनों सितारों के अलावा मोहनीष बहल, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर और तब्बू के अलावा रीमा लागू और आलोक नाथ थे. इस मूवी का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था.
शो को प्रमोट करेंगी सोनाली
सोनाली इस वक्त 'पति पत्नी और पंगा' शो में है. इस शो में सोनाली कपल्स सेलिब्रिटी को चैलेंज देती है. मस्ती मजाक से भरे इस शो में स्वरा भास्कर, फहज के साथ, हिना खान और रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के अलावा कई और सितारे हैं. ये शो इसी महीने की 2 तारीख को ऑनएयर हुआ है.सलमान खान की बात करें तो वो 'बिग बॉस' को बीते कई साल से होस्ट कर रहे हैं. इस बार का 'बिग बॉस सीजन 19' का प्रोमो आउट हुआ है. जो इस बार राजनीति पर बेस्ड है.
