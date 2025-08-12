'ये चीज हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही...' जलाने के बाद भारती सिंह के घर फिर लौटी लबूबू गुड़िया, बोलीं- मुझे डर लग रहा

Bharti Singh Labubu Doll: लबूबू डॉल का क्रेज लोगों के बीच जबरदस्त है. हालांकि कुछ लोग लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि ये नकारात्मक एनर्जी से कनेक्टेड है. जिसकी वजह से कई सेलेब्स, आम लोग यहां तक कई ज्योतिषी भी इस डॉल को खुद के पास ना रखकर जलाने की बात कह रहे हैं. ऐसे में कुछ दिन पहले कॉमेडियन भारती सिंह ने भी इस डॉल को जलाने वाला एक वीडियो शेयर किया. जिसके बाद भारती ने खुलासा किया कि ये डॉल उनका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है.

भारती के घर लौटी लबूबू डॉल

भारती सिंह और हर्ष के पॉडकास्ट में राज कुंद्रा आए. जहां पर भारती और हर्ष को ये लबूबू डॉल फिर से मिल गई. ये डॉल इन दोनों को राज कुंद्रा ने गिफ्ट में दी. जिसके बाद भारती ने कहा- 'ये चीज हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही.'

लोनावला से दूर करेंगी दफन

इस पर राज कुंद्रा ने भारती से कहा कि ये काफी महंगी और यूनीक है. भारती को जैसे ही राज ने ये डॉल दी तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई. भारती ने कहा- 'तुमने ये मुझे देकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है. तभी भारती ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि ये राज के मेहनत के पैसों से आई है. अब तो मैं इसे जला भी नहीं सकती. मैं अब इसे दफन करूंगी सीधे. वो भी लोनावला से कई किलोमीटर दूर.'

भारती का पीछा कर रही लबूबू डॉल

लबूबू डॉल पर बात करते हुए भारती ने कहा कि 'ये गुड़िया उनका पीछा हर जगह कर रही है. जब से मैंने अपने बेटे की लबूबू डॉल जलाई है तब से ये मुझे हर तरफ दिख रही है. लबूबू डॉल को जलाने के बाद जब एक बर्थडे पार्टी में गई तो वहां पर पार्टी की थीम लबूबू थी और आज तो राज ने गिफ्ट कर दी. इसके बाद जब भारती घर आई और बेटे को इस गुड़िया को दिखाया तो तुरंत कहा कि चलो इसे जला देते हैं. अब तो मुझे डर लग रहा है.'

पहले जला चुकीं गुड़िया

इससे पहले वाले ब्लॉग में भारती सिंह ने लबूबू डॉल को जलाते हुए एक वीडियो शेयर किया था. साथ ही कहा था कि जब से ये गुड़िया घर पर आई है तब से उनका बेटा गोला काफी ज्यादा शरारती हो गया है. यहां तक कि घर में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है. वो चिल्लाता रहता है और इधर-उधर चीजें तोड़ता रहता है.