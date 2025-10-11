Advertisement
trendingNow12956797
Hindi Newsटीवी

Mahabharat Returns: 37 साल बाद लौट रहा महाभारत, OTT से टीवी तक मचाएगा धूम; इस दिन देगा दस्तक

Mahabharat Returns: भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य 'महाभारत' को नए अवतार में पेश किया जा रहा है. अब दर्शक AI बेस्ड महाभारत का लुत्फ ले पाएंगे. पहले ये धारावाहिक ओटीटी पर धूम मचाएगा. इसके बाद टीवी पर इसकी शुरुआत होगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 07:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharat Returns: 37 साल बाद लौट रहा महाभारत, OTT से टीवी तक मचाएगा धूम; इस दिन देगा दस्तक

महाभारत के इतिहास को दर्शकों के जेहन में फिर से ताजा करने के लिए कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क, प्रसार भारती के साथ मिलकर महाभारत पर सीरीज लेकर आया है. ये सीरीज एआई आधारित होगी. खास बात ये है कि सीरीज को ओटीटी और टीवी दोनों पर रिलीज किया जाएगा. कलेक्टिव मीडिया नेटवर्क ने महाकाव्य महाभारत की एआई-आधारित रिलीज की घोषणा कर दी है. सीरीज का डिजिटल प्रीमियर 25 अक्टूबर को वेव्स ओटीटी पर होगा, जिसके बाद 2 नवंबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर सीरीज को टेलीकास्ट किया जाएगा.

खास बात ये है कि इस सीरीज की पहुंच सिर्फ देश के दर्शकों तक नहीं बल्कि विदेशों तक होगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के जरिए विदेश की धरती पर बैठे दर्शक भी सीरीज को देख पाएंगे.

ओटीटी पर 'एआई महाभारत'

Add Zee News as a Preferred Source

इसी सीरीज का उद्देश्य उन्नत एआई के इस्तेमाल के साथ आने वाली पीढ़ी को देश की विरासत से जोड़े रखना है. सीरीज में कोशिश की गई है कि सभी बड़े पात्रों और भावनात्मक चीजों को सटीक तरीके से दर्शक तक पहुंचाया जाए. यह परियोजना मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की भावना को मूर्त रूप देती है, जो दर्शाती है कि कैसे विरासत और नवाचार एक साथ आगे बढ़ सकते हैं.

महाकाव्य महाभारत की सीरीज पर बात करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, "प्रसार भारती हमेशा से राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व की कहानियों को हर भारतीय घर तक पहुंचाता रहा है. लॉकडाउन के दौरान मूल महाभारत के पुनः प्रसारण ने हमें याद दिलाया कि ये कथाएं परिवारों और पीढ़ियों को कितनी गहराई से एक साथ जोड़ती हैं. 

इस एआई-आधारित पुनर्कल्पना में भागीदारी दर्शकों को भारत के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का नए सिरे से अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है, जो परंपरा का सम्मान करते हुए कहानी कहने में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाती है."

कब और कहां देख सकते हैं 'एआई महाभारत'

डिजिटल पार्टनर पर बात करते हुए कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा, "लाखों भारतीयों की तरह मैं भी हर रविवार को टेलीविजन पर क्लासिक महाभारत देखकर बड़ा हुआ हूं. यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी कल्पना और हमारी संस्कृति से मेरे जुड़ाव को आकार दिया, लेकिन आज की तकनीक की संभावनाओं के माध्यम से संस्कृति को बरकरार रखते हुए नया रूप दिया जा सकता है.

प्रसार भारती का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स भारत की संस्कृति, समाचार और मनोरंजन के समृद्ध ताने-बाने को एक डिजिटल मंच पर लाता है.वीडियो ऑन-डिमांड, लाइव इवेंट और टीवी, रेडियो, ऑडियो और पत्रिका सामग्री के व्यापक संग्रह के साथ वेव्स ने अपनी विश्वसनीयता हर घर में बना ली है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

AI Mahabharata

Trending news

West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी