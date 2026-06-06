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शिल्पा शिंदे के खिलाफ फडणवीस सरकार लेगी एक्शन? AICWA ने सीएम से की सख्त कार्रवाई की मांग

शिल्पा शिंदे का प्रोड्यूसर पर यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने का कबूलनामा उन्हीं पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. अब AICWA ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से एक्ट्रेस के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST
शिल्पा शिंदे के खिलाफ फडणवीस सरकार लेगी एक्शन? AICWA ने सीएम से की सख्त कार्रवाई की मांग

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