Ajay Devgn: बॉलीवुड के सिंघम को लगता है इस चीज से बेहद डर! एक हादसे ने बदली एक्टर की पूरी जिंदगी

The Kapil Sharma Show Ajay Devgn: 'दृश्यम 2' की सक्सेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अजय देवगन (Ajay Devgn) बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. फिल्म 'दृश्यम 2' को लेकर खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे अजय देवगन (Ajay Devgn New Movie) ने हाल ही में अपने एक बड़े डर के बारे में खुलासा कर दिया है. जब से बॉलीवुड के सिंघम के डर की बात सामने आई है, तभी से गॉसिप गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं. अजय देवगन (Ajay Devgn Movies) ने 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर अपने डर के बारे में बताया है.

अजय देवगन को लिफ्ट से लगता है डर

बॉलीवुड में अपने दमदार किरदारों औऱ एक्शन के लिए फेमस अजय देवगन (Ajay Devgn) को लिफ्ट से बेहद डर लगता है. एक्टर ने 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर अपने डर का खुलासा करते हुए कहा, 'वह लिफ्ट में क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी घुटन महसूस करने लगते हैं.' इसलिए वह लिफ्ट से जाने से बचते हैं.

अजय को बाथरूम में बंद होने से लगता है डर

अजय देवगन (Ajay Devgn The Kapil Sharma Show) ने 'द कपिल शर्मा शो' पर यह भी बताया कि उन्हें बाथरूम में बंद होने से डर लगता है. साथ ही अजय (Ajay Devgn Comedy Movies) ने कॉमेडी शो पर यह भी बताया आखिर वह इन जगहों से इतना डरते क्यों हैं.

अजय के साथ हुआ था हादसा

अजय देवगन (Ajay Devgn Upcoming Movies) ने बताया, 'एक बार वह लिफ्ट में थे. वह लिफ्ट तीसरी या चौथी मंजिल से सीधा बेसमेंट में चली गई थी. जिसके कारण वह करीब डेढ़ घंटा बेसमेंट में ही फंसे रहे थे. तभी से उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया था. यही कारण है कि वह लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं.

