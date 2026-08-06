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‘TRP के लिए कौन तलाक लेगा...?’, पति गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला; शादी के 10 साल बाद ले रहे तलाक

Akanksha Chamola on Gaurav Khanna: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर आई खबर ने सबको हैरान कर दिया. ‘लॉक अप 2’ के मंच पर शादी टूटने के खुलासे के बाद अब आकांक्षा ने इस पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. आखिर क्यों ये कपल इतने सालों बाद अलग होने जा रहा है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:49 AM IST
‘TRP के लिए कौन तलाक लेगा...?’, पति गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला; शादी के 10 साल बाद ले रहे तलाक
Image Credit: Akanksha Chamola on Gaurav Khanna

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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