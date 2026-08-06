/‘TRP के लिए कौन तलाक लेगा...?’, पति गौरव खन्ना से अलग होने पर टूटीं आकांक्षा चमोला; शादी के 10 साल बाद ले रहे तलाक

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ के मंच पर उन्होंने अपने पति और मशहूर टीवी एक्टर गौरव खन्ना से अलग होने की बात कहकर सभी को चौंका दिया था. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये सब सिर्फ शो की टीआरपी बढ़ाने और पब्लिसिटी पाने के लिए किया है. अब शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने इन सभी आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और ट्रोल करने वालों को खरी-खोटी सुनाई है.
शो से बेघर होने के बाद मीडिया से बातचीत में आकांक्षा ने साफ लहजे में कहा कि कोई भी लड़की इतने बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर टीआरपी के लिए अपने तलाक का ढिंढोरा नहीं पीटेगी. उन्होंने कहा कि जो लोग उनके बारे में ऐसी बातें सोच रहे हैं, वे सीधे उनके घर आ सकते हैं या फिर उनकी लीगल टीम से बात कर सकते हैं. उन्होंने आगे बताया कि शो से बाहर निकलने के बाद भी वह और उनकी टीम इसी लीगल प्रोसेस को पूरा करने में लगी हुई है. आकांक्षा के मुताबिक, उनके इस बड़े फैसले को TRP का स्टंट बताना पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है.
आकांक्षा ने ये भी खुलासा किया कि शो में आने से पहले से ही दोनों के वकील लीगल प्रोसेस पर काम कर रहे थे. अब बस पेपर्स पर साइन होना बाकी रह गया है, लेकिन अलग होने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है. उन्होंने याद दिलाया कि जब 10 साल पहले उनकी शादी हुई थी, तब भी लोगों को लगा था कि ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है. आकांक्षा ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वे दोनों एक्टिंग की दुनिया में काम करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी जिंदगी का हर एक पर्सनल फैसला सिर्फ पब्लिसिटी पाने या लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही होता है.
आपको बता दें कि ‘लॉक अप 2’ के पहले ही एपिसोड में आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ का ये बड़ा राज खोलकर सबको हैरान कर दिया था. उन्होंने बताया था कि वे और गौरव पिछले एक साल से एक-दूसरे से अलग रह रहे हैं. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि दोनों के बीच कोई कड़वाहट या दुश्मनी नहीं है. वे आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं. लेकिन समय के साथ उन्हें ये अहसास हो गया कि एक लाइफ पार्टनर के तौर पर उनकी सोच, आने वाला फ्यूचर और सपने बिल्कुल अलग हैं. इसलिए दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का ये मुश्किल फैसला लिया.
बाद में शो के दौरान बातचीत करते हुए आकांक्षा ने अलग होने की एक और बड़ी वजह का भी जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि गौरव अपनी लाइफ में बच्चा चाहते हैं और फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि वे फिलहाल बच्चा नहीं चाहती हैं. इस मुद्दे पर दोनों की सोच कभी मेल नहीं खा पाई. जिंदगी के इस मोड़ पर सोच का अंतर इतना बढ़ गया कि दोनों ने शादी के रिश्ते को घसीटने के बजाय अलग-अलग रास्ते चुनने का फैसला कर लिया. दोनों को लगा कि जब मंजिल अलग हो, तो एक साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता. दोनों के अलग होने की ये भी एक बड़ी वजह है.
अगर दोनों की पर्सनल लाइफ के की बात करें गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता काफी पुराना रहा है. दोनों की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हो गया. कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 24 नवंबर, 2016 को शादी कर ली थी. गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिनों तक चले शानदार जश्न के साथ यह शादी हुई थी. करीब 10 साल तक चले इस रिश्ते के इस तरह मोड़ पर आने से उनके फैंस काफी दुखी हैं. हालांकि, दोनों ही कलाकार अब अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.