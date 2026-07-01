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'आकांक्षा चमोला बायसेक्शुअल हैं', गौरव खन्ना संग तलाक के बीच श्रेया कालरा का शॉकिंग दावा; शो में मचा हंगामा

Akanksha Chamola Is Bisexual Says Shreya Kalra: नेटफ्लिक्स शो 'लॉक अप' में आकांक्षा चमोला जब से आई हैं, तब से वह काफी चर्चा में बनी हुई हैं. पहले उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर शॉकिंग खुलासा किया और अब उनको लेकर श्रेया ने चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 01, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:39 AM IST
'आकांक्षा चमोला बायसेक्शुअल हैं', गौरव खन्ना संग तलाक के बीच श्रेया कालरा का शॉकिंग दावा; शो में मचा हंगामा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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