बिग बॉस OTT फेम आकांक्षा पुरी ने चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच एक बड़ा दावा किया है. दरअसल, एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि उनके दोस्तों को चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के बदले पैसे ऑफर किए गए हैं. गुरुवार को एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह चाहती हैं कि लोग सही है उसका साथ दें और मार्केटिंग से ऊपर उठें.
आकांक्षा ने इंटरव्यू में कहा, 'मैं बस ये चाहती हूं कि लोग सही का साथ दें. इसे मार्केटिंग का जरिया न बनाएं और इससे पैसे न कमाएं. सही लोगों का साथ दें. मैं और खुलकर क्या कहूं मुझे लगता है कि जो लोग मेरे साथ हैं-एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स वे सभी जानते हैं कि बहुत से लोग और कई पार्टियां हमसे कांटेक्ट कर रही हैं ताकि इसे मार्केटिंग का हिस्सा बनाया जा सके और लोगों की नजर में आया जा सके और रैलियों में जाया जा सके.'
एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं इस बकवास का हिस्सा नहीं बनना चाहता. मैं सही चीज का साथ देना चाहती हूं और इसके लिए मैं वहां मौजूद हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब भी किसी को जरूरत होगी, मैं उनके साथ हूं. मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वे भारत का भविष्य हैं. वे छात्र हैं. और उनके साथ ऐसा होना. जब मैंने वो सारे सीन देखे तो मैं परेशान हो गई. इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, वे बस एक छोटी सी बात कह रहे हैं.'
पेपर लीक मुद्दे पर पिछले कई दिनों से चल रहे बवाल के बाद अब राहत की कई खबरें सामने आने लगी हैं. पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो मैसेज जारी कर पेपर लीक के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की खबर आई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह असप्ताल में जाकर सोनम वांगचुक से मिले और उनका हाल-चाल पूछा.
जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा तो अस्पताल में लद्दाख ऑटोनोमस रीजन से जुड़े कई नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने अंगवस्त्र पहनाकर सोनम का सम्मान किया. केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच बैठक खत्म हो गई है. बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास व आशुतोष रांका मौजूद थे.