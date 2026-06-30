10 साल की शादी क्यों टूटी? आकांक्षा चमोला ने पहली बार बताई असली वजह, बोलीं- 'गौरव को बच्चा चाहिए था...'

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce Reason: टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल्स में से एक गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरें इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी हर कोई हैरान है. नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर में आकांक्षा ने अपने अलग होने की बात कही थी. तब फैंस को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था. लेकिन अब शो के तीसरे एपिसोड में आकांक्षा ने को-कंटेस्टेंट श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला के सामने इस रिश्ते के टूटने की असली वजह का खुलासा किया, जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए.
दरअसल, आकांक्षा ने बताया कि उनके और गौरव के तलाक के पीछे कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है, बल्कि जिंदगी को देखने का अलग नजरिया है, जिसे उन्होंने बेहद सादगी और बेबाकी से दुनिया के सामने रखा. आकांक्षा ने 'लॉक अप' सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान बताया था कि वह गौरव से तलाक ले रही हैं. उन्होंने कहा था कि यह पहली बार है, जब वह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यह जानकारी शेयर कर रही हैं. तीसरे एपिसोड में आकांक्षा ने बताया कि आखिर वे तलाक क्यों ले रही हैं.
आकांक्षा चमोला ने बताया, 'जब हम शादीशुदा थे, तब मुझमें मातृत्व की भावना कभी नहीं थी. लेकिन मैं इसे समझने के लिए हमेशा तैयार थी और मैंने इस एहसास को कभी दबाया नहीं. धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं और उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी. लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ उनकी सोच बदल गई है.'
आकांक्षा ने आगे कहा, 'अब गौरव बच्चे पैदा करना चाहता है और मैं उसे वह नहीं दे सकती. मेरे अंदर मातृत्व की भावना नहीं है. यह बात मैंने बहुत पहले ही कह दी थी. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं, तभी मैंने साफ कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं करने वाली हूं. इसलिए हमारी इस पर चर्चा हुई, जहां मैंने उससे कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तो मुझे छोड़ दो. ईमानदारी से कहूं तो 99 प्रतिशत लोग शादी इसलिए करते हैं, क्योंकि वे बच्चे और परिवार चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. वरना आप शादी क्यों करेंगे?'
इसके बाद आकांक्षा ने कहा कि वह बच्चा गोद भी नहीं लेना चाहतीं, क्योंकि वह अपनी जिंदगी बिना बच्चों के जीना चाहती हैं. गौरव ने इस मामले पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है. वह फिलहाल 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा ले रहे हैं.
बता दें कि गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला 'संतोषी मां', 'ये है आशिकी' और 'क्राइम पेट्रोल' जैसे पॉपुलर शोज में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने और गौरव ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर साल 2016 में शादी कर ली. कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों को प्यार हो गया.