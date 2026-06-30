Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /10 साल की शादी क्यों टूटी? आकांक्षा चमोला ने पहली बार बताई असली वजह, बोलीं- गौरव को बच्चा चाहिए था...

10 साल की शादी क्यों टूटी? आकांक्षा चमोला ने पहली बार बताई असली वजह, बोलीं- 'गौरव को बच्चा चाहिए था...'

Akanksha Chamola Divorce Reason: शो 'लॉक अप' सीजन 2 के एक एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने टीवी एक्टर गौरव खन्ना से कुछ समय पहले अपने तलाक की घोषणा की थी. अब इसके तीसरे एपिसोड में उन्होंने तलाक की असली वजह का खुलासा कर दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर यह कपल अलग क्यों होना चाहता है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:49 AM IST
10 साल की शादी क्यों टूटी? आकांक्षा चमोला ने पहली बार बताई असली वजह, बोलीं- 'गौरव को बच्चा चाहिए था...'
Image Credit: आकांक्षा चमोला ने बताई गौरव खन्ना से तलाक की असली वजहSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एजेंसियों पर अब ट्रंप का पूर्ण राज! US सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 91 साल पुराना कानून
Donald Trump49 min ago
2
g wagon51 min ago
3
India monsoon54 min ago
4
CM Vishnu deo Sai59 min ago
5
uttarakhand rain alert1 hr ago