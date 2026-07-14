पहले बाइसेक्सुअल, अब एसेक्सुअल... आकांक्षा चमोला का 'लॉकअप 2' में बड़ा खुलासा; कहा- 'अब मुझे किसी से...'

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में सेलेब्स की पर्सनल लाइफ के बड़े-बड़े राज खुल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. शो की शुरुआत में ही टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा ने अपनी पर्सनल लाइफ का बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि गौरव खन्ना और वह तलाक ले रहे हैं. बीते एक साल से दोनों अलग रह रहे हैं.
वहीं, कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने खुद को बाइसेक्सुअल भी बताया था. अब लेटेस्ट एपिसोड में आकांक्षा ने कहा कि वह एसेक्सुअल बन गई हैं. इसका मतलब होता है कि अब उन्हें शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. एक के बाद एक नए खुलासों ने ऑडियंस को हैरान कर दिया है.
'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण यादव के साथ बातचीत के दौरान आकांक्षा ने बताया कि अब वह दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं. उनके मन में शादी को लेकर डर बैठ गया है. जब वरुण ने आकांक्षा से उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, 'सेक्सुअलिटी बदलती रहती है. आपके फेज पर निर्भर करता है. मेरा अभी डिवोर्स हो रहा है, मुझे अभी किसी से सेक्स नहीं चाहिए. लड़कियों के साथ भी नहीं चाहिए.'
इससे पहले आकांक्षा चमोला ने शो में कहा था कि उनके अंदर मां बनने को लेकर कोई फीलिंग नहीं है. वह मां नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन गौरव खन्ना पिता बनना चाहते हैं. इसके अलावा, इसी शो में उन्होंने स्वीकार किया था कि शादी से पहले उनके कुछ लड़कियों के साथ संबंध रहे हैं.
आकांक्षा ने बताया था, 'मुझे लड़कियां पसंद हैं. मैं उन्हें एडमायर करती हूं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हूं. मुझे लगता है कि वही मेरा सेफ स्पेस है. बड़े होने के दौरान मुझे लगता था कि यह बहुत ही पुरुष-सत्तात्मक दुनिया है. हमेशा आप मम्मी या बहनों की तरफ जाते हैं. कहीं न कहीं जो कम्फर्ट जोन उनसे मिला है, मुझे वही पसंद है. मुझे महिलाओं वाली एनर्जी और उनकी सहजता काफी पसंद है. ऐसे में सोसाइटी में जो लोग बोलते हैं कि लड़कियां दोस्त नहीं बन सकतीं, उनमें जलन होती है या कम्पटीशन होता है. मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था. मेरे लिए हर महिला खूबसूरत है.'
बता दें कि शो में आकांक्षा के तलाक का ऐलान करने के बाद गौरव खन्ना बतौर गेस्ट पहुंचे थे. इस दौरान गौरव ने आकांक्षा का समर्थन करते हुए कहा था कि कानूनी तौर पर वे अभी भी पति-पत्नी हैं. उन्होंने यह भी साफ किया था कि भले ही वे अलग हो रहे हैं, लेकिन वे आकांक्षा का हमेशा सपोर्ट करेंगे और उनके खिलाफ कोई कड़वाहट या बुरी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे. गौरतलब है कि आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना ने 24 नवंबर 2016 को कानपुर में शादी की थी.