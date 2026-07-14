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पहले बाइसेक्सुअल, अब एसेक्सुअल... आकांक्षा चमोला का 'लॉकअप 2' में बड़ा खुलासा; कहा- 'अब मुझे किसी से...'

Lock Upp 2: गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ने हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में अपनी सेक्सुअलिटी पर एक और बड़ा बयान दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि अब उनका शारीरिक संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वह एसेक्सुअल बन गई हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे अभी किसी से सेक्स नहीं चाहिए. लड़कियों के साथ भी नहीं चाहिए.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:17 AM IST
पहले बाइसेक्सुअल, अब एसेक्सुअल... आकांक्षा चमोला का 'लॉकअप 2' में बड़ा खुलासा; कहा- 'अब मुझे किसी से...'
Image Credit: &#039;मैं एसेक्सुअल बन चुकी हूं&#039;- आकांक्षा चमोला

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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