10 करोड़ की एलिमनी! गौरव खन्ना से तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला का रिएक्शन वायरल

'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार खबरों में छाई हुई हैं. शो में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज खोले, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. खासकर गौरव खन्ना के साथ उनकी शादी और रिश्ते में आई दरार ने ऑडियंस का ध्यान खींचा. शो में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वो और गौरव जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. इसी बीच ऐसी खबरें भी सामने आईं कि आकांक्षा ने गौरव से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांगा है.