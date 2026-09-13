Add Zee Business As A Preferred Source
App

10 करोड़ की एलिमनी! गौरव खन्ना से तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला का रिएक्शन वायरल

Akansha Chamola-Gaurav Khanna: टीवी इंडस्ट्री में गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी और डायवोर्स को लेकर बीते कुछ समय से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. वहीं अब आकांक्षा चमोला ने इन अफवाहों पर रिएक्शन देते हुए चल रही खबरों को खारिज किया है. उनके बयान के बाद मामले ने फिर सुर्खियां बटोरी हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 13, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:59 AM IST
10 करोड़ की एलिमनी! गौरव खन्ना से तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला का रिएक्शन वायरल

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ के सीने को चीरकर सुरंग की 'एस्केप टनल' हुई आर-पार, 4 महीने बाद दौड़ेगी ट्रेन
2
3
4
5