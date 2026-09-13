10 करोड़ की एलिमनी! गौरव खन्ना से तलाक की खबरों के बीच आकांक्षा चमोला का रिएक्शन वायरल

'लॉक अप 2' की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार खबरों में छाई हुई हैं. शो में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज खोले, जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. खासकर गौरव खन्ना के साथ उनकी शादी और रिश्ते में आई दरार ने ऑडियंस का ध्यान खींचा. शो में आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वो और गौरव जल्द ही तलाक लेने वाले हैं. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें होने लगीं. इसी बीच ऐसी खबरें भी सामने आईं कि आकांक्षा ने गौरव से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांगा है.
अब आकांक्षा ने खुद इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है. हालिया दिए इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद सीधे और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. आकांक्षा ने कहा कि अगर उनके पास इतना पैसा होता, तो वो इस देश में नहीं रहतीं और कब का इसे छोड़कर बाहर चली जातीं.
आकांक्षा ने बातचीत के दौरान इन अफवाहों पर खुलकर बात करते हुए कहा,'अगर मांगा होता और मिल गया होता तो मैं यहां बैठती.अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं कब का ये देश छोड़कर चली गई होती.' उनके इस जवाब को सुनकर कुछ लोगों को झटका जरूर लगा होगा, लेकिन इससे ये जरूर साफ हो गया है कि 10 करोड़ रुपये की एलिमनी मांगने की खबरें गलत थीं. साथ ही, उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर उनके पास वाकई इतनी बड़ी रकम होती, तो वो जिंदगी को अपने तरीके से जीने और दुनिया घूमने निकल जातीं.
आकांक्षा ने 'लॉक अप 2' के प्रीमियर के दौरान अपने और गौरव खन्ना के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया था. उन्होंने बताया कि दोनों तलाक लेने जा रहे हैं. इसके बाद शो के तीसरे हफ्ते में गौरव बतौर गेस्ट पहुंचे और उन्होंने आकांक्षा से इस बात को लेकर नाराजगी जताई. गौरव ने कहा था कि शो में तलाक की बात सामने आने के बाद दोनों परिवारों को काफी बड़ा झटका लगा और उन्हें परिवार के लोगों के सवालों का सामना करना पड़ा. इस पूरे किस्से के बाद शो की टीआरपी और सोशल मीडिया दोनों जगह खूब हलचल मच गई.
आकांक्षा ने शो में सिर्फ तलाक को लेकर ही बात नहीं की, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के कई दूसरी बातों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि गौरव से शादी से पहले वो बाइसेक्शुअल थीं और उस वक्त वो मां नहीं बनना चाहती थीं. बाद में उन्होंने कहा कि अब वो खुद को एसेक्सुअल मानती हैं. उनके इन बयानों पर सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट किया, वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल भी किया. हालांकि, 10 करोड़ रुपये की एलिमनी वाली खबरों पर उनका ये बयान अब एक बार फिर इस पूरे मामले को सुर्खियों में ले आया है.