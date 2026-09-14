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तलाक का ऐलान और फिर अनफॉलो! आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से पूरी तरह बनाई दूरी, सोशल मीडिया से हटाईं शादी की तस्वीरें

Akansha Chamola-Gaurav Khanna: टीवी एक्टर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है. वहीं अब तलाक के ऐलान के बाद आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर गौरव को अनफॉलो कर दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने गौरव के साथ शेयर की गई अपनी तस्वीरें भी हटा दी हैं, जिसके बाद फैंस काफी हैरान रह गए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 14, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 08:55 AM IST
तलाक का ऐलान और फिर अनफॉलो! आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से पूरी तरह बनाई दूरी, सोशल मीडिया से हटाईं शादी की तस्वीरें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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