/तलाक का ऐलान और फिर अनफॉलो! आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से पूरी तरह बनाई दूरी, सोशल मीडिया से हटाईं शादी की तस्वीरें

टीवी की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं, जिनकी कहानी पर्दे से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी असल जिंदगी में जगाती है. कुछ ऐसी ही कहानी गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की भी रही है. कभी दोनों की जोड़ी प्यार और साथ की मिसाल लगती थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में आई दूरी एक बार फिर गॉसिप का टॉपिक बनी हुई है. 'लॉक अप 2' में आकांक्षा के तलाक के खुलासे के बाद अब सोशल मीडिया पर उनके कदम ने नई हलचल पैदा कर दी है. आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और दोनों की साथ वाली तस्वीरें भी अपने अकाउंट से हटा दी हैं.
वहीं दूसरी ओर गौरव अब भी आकांक्षा को फॉलो कर रहे हैं और उनके प्रोफाइल पर साथ की तस्वीरें मौजूद हैं. आज भले ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन कभी इसकी शुरुआत बेहद फिल्मी अंदाज में हुई थी. गौरव और आकांक्षा की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी.
खबरों के मुताबिक, आकांक्षा और गौरव की पहली मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई, जहां आकांक्षा को देखते ही गौरव को उनसे पहली नजर का प्यार हो गया. फिर बातचीत शुरू करने के लिए उन्होंने खुद को इंडस्ट्री में नया बताते हुए अपना नाम राकेश तक बता दिया था. बाद में जब आकांक्षा को दूसरे ऑडिशन के लिए जल्दी पहुंचना था, तो गौरव ने उन्हें अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए कहा. इसी दौरान उन्होंने आकांक्षा से अपना असली नाम ऑनलाइन सर्च करने के लिए कहा, जहां से ये दोस्ती आगे बढ़ी और धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया.
दोस्ती और प्यार के बाद गौरव ने आकांक्षा को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था. कहा जाता है कि उन्होंने 100 गुब्बारों से सजे खास सेटअप के बीच आकांक्षा के सामने अपने दिल की बात कही थी. इसके बाद दोनों ने 24 नवंबर 2016 को कानपुर में शादी कर ली. करीब एक दशक तक चली इस शादी में दोनों ने कई उतार-चढ़ाव देखे. गौरव जहां टीवी के पॉपुलर चेहरों में अपनी जगह बनाते गए, वहीं आकांक्षा ने भी एक्टिंग की दुनिया में काम किया. बाहर से उनकी जिंदगी भले ही नॉर्मल और खुशहाल दिखाई देती रही, लेकिन समय के साथ दोनों की प्रायोरिटी बदलती चली गईं.
गौरव के 'बिग बॉस 19' में आने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ भी शो का हिस्सा बन गई थी. शो के दौरान उन्होंने बच्चों को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी. खबरों के मुताबिक, गौरव पिता बनना चाहते थे, जबकि आकांक्षा की सोच इस मामले में अलग थी. बाद में आकांक्षा ने 'लॉक अप 2' में बताया कि वो मां नहीं बनना चाहतीं और दोनों की जिंदगी को लेकर चाहतें अलग हो चुकी हैं. हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है और वो एक-दूसरे से बात करते रहे हैं.
'लॉक अप 2' में आकांक्षा ने कैमरे के सामने खुलकर कहा कि वो और गौरव पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे हैं और तलाक लेने का फैसला दोनों ने मिलकर किया है. बाद में गौरव भी शो में पहुंचे और आकांक्षा से आमने-सामने मुलाकात की. इस मुलाकात ने दोनों के रिश्ते को लेकर कई सवालों को फिर हवा दी. अब आकांक्षा के इंस्टाग्राम से गौरव की तस्वीरों का गायब होना और उन्हें अनफॉलो किया जाना एक नया साइन माना जा रहा है, जबकि गौरव की ओर से इस बदलाव पर फिलहाल कोई पब्लिक रिएक्शन सामने नहीं आया है.