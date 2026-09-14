/तलाक का ऐलान और फिर अनफॉलो! आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना से पूरी तरह बनाई दूरी, सोशल मीडिया से हटाईं शादी की तस्वीरें

टीवी की दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं, जिनकी कहानी पर्दे से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी असल जिंदगी में जगाती है. कुछ ऐसी ही कहानी गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की भी रही है. कभी दोनों की जोड़ी प्यार और साथ की मिसाल लगती थी, लेकिन अब उनके रिश्ते में आई दूरी एक बार फिर गॉसिप का टॉपिक बनी हुई है. 'लॉक अप 2' में आकांक्षा के तलाक के खुलासे के बाद अब सोशल मीडिया पर उनके कदम ने नई हलचल पैदा कर दी है. आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और दोनों की साथ वाली तस्वीरें भी अपने अकाउंट से हटा दी हैं.