Alliance Episode Update: काम्या पंजाबी ने दिखाई अली गॉनी को सच्चाई, कुशल टंडन ने खोली अफवाहों की पोल

Alliance Twist: 'अलायंस' शो का लेटेस्ट एपिसोड ड्रामा, इमोशन्स और तीखी बहस से भरा रहा. फिनाले की तरफ बढ़ते इस शो में सितारों के बीच अब सीधी जंग देखने को मिल रही है. काम्या पंजाबी ने घर में कदम रखते ही अली गॉनी की क्लास लगा दी. दूसरी तरफ कुशल टंडन ने अपने लव लाइफ से जुड़ी अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी. सुजैन खान की एंट्री ने भी शो का माहौल पूरी तरह बदल दिया.
शो में जब काम्या पंजाबी की एंट्री हुई तो घर का माहौल गरम हो गया. काम्या ने आते ही कहा कि एक अकेले इंसान को हराने के लिए पूरा झुंड इकट्ठा हो गया है. उन्होंने सोहेल खान और मिनी माथुर का शुक्रिया अदा किया कि वे कुशल के साथ खड़े रहे. इसके बाद काम्या ने अपनी उम्र पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया.
अली गॉनी पर लगे बड़े आरोप
काम्या पंजाबी और अली गॉनी के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली. काम्या ने सीधे आरोप लगाया कि एली एक खास एजेंडा लेकर गेम में आए हैं. एली ने इन आरोपों को गलत बताया लेकिन काम्या अपनी बात पर टिकी रहीं. जाते-जाते काम्या और कुशल की बहन ने उन्हें शांत रहकर खेलने की सलाह दी. सिस्टम अलर्ट ने शो में फिर से एक बड़ा गेम-चेंजिंग ट्विस्ट ला दिया. अर्सलान गॉनी को हंटर्स की टीम छोड़कर लेजेंड्स का हिस्सा बनना पड़ा. इस दौरान कुशल टंडन को एक खास पावर मिली जिसका असर टास्क पर दिखा. गेम के बीच कंटेस्टेंट्स में काफी तीखी बहस भी देखने को मिली.
सुजैन खान ने बढ़ाया अर्सलान का हौसला
अगले दिन सुजैन खान ने शो के हेडक्वार्टर में सरप्राइज एंट्री ली. सुजैन ने अर्सलान से कहा कि उनका परिवार उन पर बहुत गर्व करता है. सुजैन ने सोहेल खान की दिल खोलकर तारीफ की और उन्हें सच्चा इंसान बताया. सुजैन के आने से घर के सदस्यों में एक नई ऊर्जा देखने को मिली.
कुशल टंडन ने अफवाहों की पोल खोली
एपिसोड में सबसे ज्यादा चर्चा कुशल टंडन के अफेयर की अफवाहों की रही. कशिश कपूर ने श्रेया और शिवांगी से जुड़ा एक पुराना किस्सा छेड़ा. कुशल ने तुरंत इन सभी बातों को खारिज किया और साफ किया कि वह किसी को मैसेज नहीं करते हैं. उन्होंने बताया कि वह बातचीत सिर्फ एक प्रमोशनल शूट से जुड़ी हुई थी. एपिसोड के आखिर में सिस्टम ने फिर से एक बड़ा मोड़ ला दिया. अर्सलान को फिर से अपनी टीम बदलनी पड़ी. अब एलिमिनेशन की लिस्ट में डेजी शाह, वंशज सिंह और पायल गेमिंग जैसे बड़े नाम शामिल हो चुके हैं. इससे यह बात साफ है कि फिनाले से पहले कोई भी खिलाड़ी अब सुरक्षित नहीं है.