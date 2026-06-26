Aly Goni And Jasmin Bhasin Wedding: टीवी के फेमस कपल्स में से एक अली गोनी और जैस्मिन भसीन को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों को साथ में देखना फैंस को भी काफी पसंद है. अब इनके फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है. कपल जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकता है, इसका हिंट खुद कपल ने दिया है. सोशल मीडिया पर हमेशा छाए रहने वाले अली गोनी ने अपनी शादी के प्लान को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
हाल ही में अली गोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान जैस्मिन के साथ अपने रिश्ते के अगले कदम यानी शादी को लेकर बात की. उन्होंने इस दौरान शादी के प्लान्स को लेकर बताया कि आखिरी फैसला ऊपरवाले के हाथ में होता है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से शादी को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है. अली ने अपने अंदाज में कहा, 'प्लान अभी अल्लाह के हाथ में है. मेरे घर से शादी को लेकर बहुत फोर्स किया जा रहा है. मेरी मम्मी बोल रही हैं कि कर लो अब.'
दरअसल, जब अली गोनी से पूछा गया कि क्या उनकी लेडी लव जैस्मिन भसीन भी इस शादी के लिए तैयार हैं? तो इस पर एक्टर ने बताया कि जैस्मिन की तरफ से तो बहुत पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन बात ये है कि मैं चाहता हूं कि अब जो भी हो, जल्दी से हो. वहीं, जब अली से पूछा गया कि क्या फैंस इसी साल 2026 में उनकी शादी की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर एक्टर ने कहा कि अब उनके फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
बता दें कि अली गोनी और जैस्मिन भसीन की लव स्टोरी सलमान खान के सबसे फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' के घर में परवान चढ़ी थी. इस शो के अंदर दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे एक बेहद खूबसूरत रिश्ते में बदल गई. तब से लेकर अब तक दोनों हर मोड़ पर एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. कपल भी साथ में अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. इनके फैंस को लंबे समय से इनकी शादी का इंतजार है. हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी अपनी शादी का ऐलान नहीं किया है.