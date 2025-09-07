'मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...' अली गोनी ने 'गणपति बप्पा मोरिया' ना बोलने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'कुरान में.....'
Advertisement
trendingNow12912481
Hindi Newsटीवी

'मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...' अली गोनी ने 'गणपति बप्पा मोरिया' ना बोलने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'कुरान में.....'

Aly Goni On Ganpati controversy: टीवी इंडस्ट्री का फेमस एक्टर अली गोनी ने हाल ही में उन सवालों का जवाब दिया, जिसकी वजह से वो निशाने पर थे. अली पर आरोप लग रहे थे कि गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ गणपति सेलिब्रेशन में उन्होंने 'गणपति बप्पा मोरिया' नहीं बोला. इस पर अब अली ने सफाई दी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 07, 2025, 06:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अली गोनी ने गणपति विवाद पर तोड़ी चुप्पी
अली गोनी ने गणपति विवाद पर तोड़ी चुप्पी

Aly Goni On Ganpati controversy: टीवी के पॉपुलर एक्टर अली गोनी बीते कुछ दिनों से विवादों में घिरे हुए हैं. सोशल मीडिया पर अली का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में जहां जैस्मिन गणपति बप्पा बोल रही थी, तब अली एक दम शांत खड़े थे. इसको लेकर एक्टर को जमकर ट्रोल किया गया. अब इस विवाद पर अली ने चुप्पी तोड़ी है. 

अली गोनी ने तोड़ी चुप्पी 
हाल ही में अली गोनी ने 'फिल्मीज्ञान' को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया और चुप्पी तोड़ी. अली ने कहा कि 'ये मेरा पहली बार था और इससे पहले मैं कभी गणेश पूजा में नहीं गया था. उस वक्त में अपने ख्यालों में था. मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस चीज को लेकर इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी. मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखता हूं कि ऐसी जगह पर जाकर मैं कुछ गलत ना कर दूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता'
अली गोनी ने आगे कहा कि 'मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, हम पूजा नहीं करते हैं. हमारी एक ही मान्यता है, हम नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. कुरान में लिखा है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और मैं करता हूं.' अली ने आगे बताया कि 'जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी शुरू से जर्नी देखी है. वो अच्छे से जानते होंगे कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं. मेरे दिल में सभी धर्मों के लिए बहुत सम्मान है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जैस्मिन को मदीना ले जाने पर बोले अली?
इसी बीच अली गोनी ने जैस्मीन के अबाया पहनकर मस्जिद जाने पर खुलासा किया. अली ने कहा कि 'जैस्मीन और मेरी बहन जब मस्जिद गए थे, उनको वहां एंट्री नहीं मिली. तब जैस्मीन ने वहां से अबाया खरीदा, उसे पहना और फिर अंदर गई.' उसको लेकर इंटरनेट ने ये बना दिया कि जैस्मीन मेरे लिए, मैं उसको मदीना लेकर गया. मतलब मैंने गणपति बप्पा मोरिया नहीं बोला तो उसको घुमाकर ये कहां जा रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Aly GoniJasmin Bhasin

Trending news

बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
;