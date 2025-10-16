VIDEO: अमाल ने फेंकी फरहाना की खाने की थाली, तान्या का झटका हाथ, सारी लिमिट क्रॉस कर रहे बिगड़ैल बाबू

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में अमाल मलिक को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. कोई कह रहा है कि सलमान अमान के प्रति बायस्ड है तो कोई अमाल का सपोर्ट कर रहा है. लेकिन, बिग बॉस का जो लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा. इसमें अमाल मलिक ने फरहाना के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि उसे देखने के बाद घरवाले उनके खिलाफ हो सकते हैं.

अमाल-फरहाना का झगड़ा

प्रोमो में दिखाया गया है कि फरहाना डाइनिंग एरिया में खाना खा रही होती हैं. तभी अमाल कहते हैं कि देखो जहर उगलकर खाना खाने का मन हो रहा है. कुछ तो शर्म करो तुम. फरहाना जवाब में कहती हैं कि नहीं लग रही. अमाल कहते हैं कब लगेगी. इस पर फरहाना कहती है जब लगेगी तब लगेगी.

अमाल ने फेंकी खाने की प्लेट

फरहाना के ये कहते ही अमाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फरहाना की प्लेट जिसमें वो खाना खा रही होती हैं वो फेंक देते हैं. अमाल की ये हरकत देखकर फरहाना चौंक जाती हैं. इसके साथ ही कुनिका भी अमाल को ऐसा करने से मना करती हैं. लेकिन, तब तक अमाल खाने की प्लेट उठाकर फेंक चुके होते हैं.

अमाल के खिलाफ घरवाले

अमाल के प्लेट फेंकते ही घरवाले इकट्ठे हो जाते हैं. तान्या अमाल को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन वो तान्या को भी धक्का दे देता है. इस प्रोमो को जियो हॉटस्टार ने शेयर करते हुए लिखा है- 'अमाल ने मारे ताने और तोड़ दी फरहाना की प्लेट. क्या घर में होने वाला है बहुत बड़ा झगड़ा?' इस प्रोमो से ये तो साफ है कि अमाल की इस हरकत से घर में नया और बड़ा बवाल मचने वाला है.अमाल की इस हरकत से घरवाले उसके खिलाफ हो गए हैं और ये भी हो सकता है कि सब फरहाना का साथ दें. यहां तक कि वीकेंड का वार में भी सलमान से भी अमाल की फटकार लग सकती है.