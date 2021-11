विक्की कौशल को अपनी पत्नी में चाहिए ये क्वालिटीज, क्या कटरीना कैफ की तरफ किया इशारा?

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal), बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के शो Into the Wild with Bear Grylls में जल्द ही नजर आएंगे. हाल ही में शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ था, जिसमें वह समंदर में खतरनाक शार्क के बीच स्टंट करते दिखे थे. शो में विक्की कौशल ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बात की है. विक्की (Vicky Kaushal) ने बताया कि उन्हें किस तरह की लड़की पसंद है और उसमें कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए.

पत्नी में होनी चाहिए ये क्वालिटीज

बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के शो में विक्की (Vicky Kaushal) ने अपने वेडिंग प्लान के बारे में बताया. अपनी होने वाली वाइफ के बारे में क्या क्वॉलिटीज चाहिए, इस पर उन्होंने बताया, 'दोनों के बीच आपसी समझ होनी चाहिए. दोनों एक-दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को अपनाने वाले हों और एक-दूसरे को बेहतर बनाने वाले भी. ये क्वालिटीज होनी चाहिए.' विक्की की बातों से तो लग रहा है कि वह कटरीना कैफ की तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है.

पिता के संघर्ष के बारे में बताया

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) से अपने पिता के शुरुआती स्ट्रगल के बारे में भी कई बातें बताई. उन्होंने बताया कि 23 साल की उम्र में उनके पिता शाम कौशल मुंबई आ गए थे. उस समय उनके पास नौकरी नहीं थी और न ही घर था. बहुत स्ट्रगल के बाद वह एक्शन डायरेक्टर बने. कई बार सेट पर उन्हें गंभीर चोटें लगीं और अपनी हड्डियां भी तुड़वाई. तब उनके पास हड्डियां जुड़वाने तक के पैसे नहीं थे. विक्की ने बताया कि उन्हें अपने पिता से बहुत मोटिवेशन मिला.

दिसंबर में हो सकती है शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी दिसंबर में हो सकती है. इस समय दोनों सितारे शादी को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है विक्की (Vicky Kaushal) और कटरीना (Katrina Kaif) 7 से 12 दिसंबर के बीच शादी कर सकते हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना कैफ की फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) भी जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सरदार उधम' ( Sardar Udham) को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.

