Pahalgam Terror Attack: बहती गंगा में हाथ धोते ही ट्रोल हुए ये सेलेब्स, 'चंद व्यूज और लाइक्स' के लिए की ओवरएक्टिंग?

Celebs Trolling After Pahalagam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की गई निर्मम हत्या ने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया. कोई सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च करकेअपना विरोध जताता नजर आया तो कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर. इस बीच तमाम लोग एक-दूसरे पर उंगली उठाते भी नजर आए. सोशल मीडिया पर कई सेलेब्स ने अपनी आवाज उठाई तो कुछ पर लाइमलाइट में बने रहने का दाग भी लगा. बीते हफ्ते हुए इस जघन्य कृत्य के बाद जिस तरह का माहौल बन गया, उसे देखकर आसानी से कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ये मामला अब 'मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती' में जैसा हो गया. सब अपनी-अपनी रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं.

सेक्युलरिज्म वाली कविता के लिए ट्रोल हुए करणवीर मेहरा

हाल फिलहाल में टीवी एक्टर करणवीर मेहरा ने एक वीडियो शेयर करके लोगों से आपस में ना लड़ने की गुजारिश की. इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने उन्हें ओवरएक्टिंग ना करने की हिदायत दी. एक के बाद एक लोग करणवीर मेहरा को घेरने में जुट गए. यहां तक की उनकी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों ने भी उन पर सवाल खड़े किए. वैसे आप करण के इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ ही जाएंगे कि क्या करने की कोशिश की गई है.

'ओवरएक्टिंग की दुकान' कहे जाने के बाद Karanveer Mehra ने तोड़ी चुप्पी, पहलगाम हमले पर बनाया था वीडियो

कश्मीर से लौटते ही ट्रोल हुए दीपिका-शोएब

दीपिका-शोएब...अगर आप टीवी शोज में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं तो इस पॉपुलर कपल का नाम जरूर सुना होगा. होली हो या दीवाली इन्हें ट्रोल करने वालों की कमी नहीं है. अब जब मामला हिंदू-मुस्लिम तक आ पहुंचा है तो ये अछूते कैसे रह सकते हैं भला? ऊपर से पहलगाम आतंकी हमले से चंद घंटे पहले कश्मीर से लौटने वाले इस कपल को कोई वैसे भी नजर अंदाज नहीं करता. आम लोगों की तरह पहली बार कश्मीर जाने के लिए दीपिका कक्कड़ और शोएब भी काफी एक्साइटेड थे, वहां से कुछ फोटोज और वीडियो भी शेयर किए. ये सब कुछ हमले से पहले की बात है. हमले के बाद लोगों ने दीपिका-शोएब को उन पुरानी पोस्ट के लिए ही ट्रोल करना शुरू कर दिया. कश्मीर से लौटते वक्त शोएब ने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'न्यू व्लॉग कमिंग.' इसके बाद लोगों ने इस कपल को जी भर के सुनाया. बाद में शोएब ने एक वीडियो के माध्यम से सफाई देने की कोशिश की और कहा कश्मीर से लौटते वक्त उन्हें पता नहीं था कि वहां की बैसरन वैली में आतंकी हमला हुआ है.

'लोगों को सड़कों पर मारना...', क्या होता है जिहाद का असली मतलब? वायरल हुआ Shah Rukh Khan का पुराना वीडियो

अमिताभ और मोहनलाल को भी नहीं बख्शा

मलयालम एक्टर मोहनलाल भी ट्रोलर्स की चपेट में आए. 'एम्पुरान' एक्टर ने ट्वीट के माध्यम से आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक प्रकट किया. साथ ही उनके परिवार को हिम्मत दी कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ है. मोहनलाल ने लोगों को इस दौरान एक साथ रहने का संदेश दिया और इसके बाद उन पर भद्दे-भद्दे कमेंट्स की बरसात शुरू हो गई. सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. पहलगाम में हुए हमले के बाद अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक ब्लैंक ट्वीट किए. बाद में उन्होंने एक नए ट्वीट के जरिए बताया कि वह मौन रहकर इस हमले का विरोध करना चाहते थे. ट्रोलर्स ने उन्हें भी आडे़ हाथों ले लिया.

My heart goes out to the victims of the Pahalgam terror attack.

It is devastating to witness such cruelty. No cause can ever justify the taking of innocent lives.

To the grieving families, your sorrow is beyond words. Please know that you are not alone. The entire nation stands…

— Mohanlal (@Mohanlal) April 22, 2025