निरहुआ से आम्रपाली ने कहा- मैं मां बनना चाहती हूं, पलटकर दिनेश लाल यादव ने एक्ट्रेस से कही ये बात

जियो हॉटस्टार शो भोजपुरी बवाल का प्रीमियर शुरू हो चुका है. फैंस को शो का बेसब्री से इंतजार था. शो में पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी जैसे स्टार्स हैं. भोजपुरी शो में पवन सिंह से लेकर आम्रपाली ने अपनी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए हैं. आम्रपाली ने शो में बोला है कि वह मां बनाना चाहती हैं. बता दें कि एक्ट्रेस की शादी नहीं हुई है.
शो के प्रोमो में दिखाया गया है कि आम्रपाली मां बनना चाहती है. वो दिनेश लाल यादव से बोलती है कि बच्चे का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं होता है. दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि ये मुश्किल तो हैं. आपसे ज्यादा आपके घर वाले... इतने में आम्रपाली बोलती है कि उनका तो क्या है शादी-शादी-शादी है. ऐसे में दिनेश लाल यादव बोलते हैं कि आप करती क्यों नहीं हो. दिनेश लाल के इस जवाब के बाद आम्रपाली का रिएक्शन बदल जाता है.
निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी है. दोनों ने एक साथ 35 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. दोनों इतने ज्यादा फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं कि दोनों अब को स्टार नहीं बल्कि अच्छे दोस्त हैं.
शो में आम्रपाली ने निरहुआ संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था. उन्होंने बोला कि इतना दुबला, पतला और छोटा सा इंसान कैसे सुपरस्टार हो सकता है. जब मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए बिहार गई थी तो मैं वहां पर देखा कि लोग बाइक, छत पर चढ़कर उनको देखने के लिए आए.
निरहुआ ने शो में आम्रपाली की तारीफ में बोला है कि आम्रपाली ने मुझे नई लाइफ दी है. दरअसल वह मेरे लिए बहुत लकी है. साल 2014 में लगभग मेरा करियर खत्म ही हो गया था. आम्रपाली संग काम करने के बाद हम दोनों ने लगातार कई हिट्स फिल्में दी.
भोजपुरी बवाल शो में स्क्रिप्ड नहीं है. इस शो को रात 9 बजे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके अलावा रात 10 बजे कलर्स टीवी पर शो देख सकते हैं.