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11 साल बाद टूटी शादी? तलाक की अफवाहों पर भड़कीं अमृता खानविलकर, अब दे डाली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Amruta Khanvilkar Divorce Rumours: टीवी एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने पति हिमांशु मल्होत्रा के साथ तलाक की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने अपनी प्राइवेसी का उल्लंघन करने वालों और झूठी खबरें फैलाने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:23 PM IST
11 साल बाद टूटी शादी? तलाक की अफवाहों पर भड़कीं अमृता खानविलकर, अब दे डाली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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