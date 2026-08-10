11 साल बाद टूटी शादी? तलाक की अफवाहों पर भड़कीं अमृता खानविलकर, अब दे डाली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

Amruta Khanvilkar Divorce Rumours: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अमृता खानविलकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि शादी के 10-11 साल बाद कपल की शादी में दरार आ गई है और वह पति हिमांशु मल्होत्रा से अलग हो रही हैं. इन खबरों में यह भी कहा गया था कि वह पति से अलग रह रही हैं और जल्द ही तलाक ले सकती हैं. जिसके बाद अब एक्ट्रेस ने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया है और लीगल नोटिस शेयर कर चेतावनी दी है. एक्ट्रेस के वकीलों ने सख्त नोटिस जारी करते हुए साफ कहा कि बिना कंफर्मेशन के दावे करना या उनकी प्राइवेसी में दखल देना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.
कपल ने हाल ही में इन अफवाहों पर लगाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है. इस बयान में उन्होंने तलाक की सभी खबरों को पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद करार दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करती हैं और बिना किसी जांच-परख के शेयर की जा रही हैं.
एक्ट्रेस ने अपनी फर्सनल लाइफ को लेकर गलत सूचना फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर अफवाह फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनकी लीगल टीम ऐसे सभी कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर रख रही है और सबूत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अमृता और हिमांशु ने केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, बल्कि एक शेयर बयान जारी कर इन खबरों को 'बेबुनियाद' बताया है. उन्होंने यह बयान अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है. कपल की लीगल टीम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रख रही है. वे ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं, ताकि उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके. बता दें कि सोशल मीडिया पर न केवल तलाक की बात कही जा रही थी, बल्कि यह दावा भी किया जा रहा था कि कपल एक-दूसरे से अलग रह रहा है, जिसे उन्होंने पूरी तरह गलत बताया है.
अमृता और हिमांशु की प्रेम कहानी साल 2004 में 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज' के सेट से शुरू हुई थी. लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने जनवरी 2015 में शादी की थी. ये दोनों पॉपुलर डांस रियलिटी शो 'नच बलिये 7' में भी एक जोड़ी के तौर पर नजर आ चुके हैं और अपनी केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं.