अनीता हसनंदानी बेटे संग बनाई वीडियो, ट्रेंडिंग गाने पर किया डांस, आरव के एक्सप्रेशंस पर फैंस हुए फिदा, VIDEO
Advertisement
trendingNow12879781
Hindi Newsटीवी

अनीता हसनंदानी बेटे संग बनाई वीडियो, ट्रेंडिंग गाने पर किया डांस, आरव के एक्सप्रेशंस पर फैंस हुए फिदा, VIDEO

Anita Hassanandani: टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों टेलीविजन रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बेटे आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है. अनीता ने इंस्टाग्राम पर आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Aug 13, 2025, 11:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनीता हसनंदानी
अनीता हसनंदानी

Anita Hassanandani: टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों टेलीविजन रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बेटे आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है. अनीता ने इंस्टाग्राम पर आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह उसके साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग 'डेम अन गर्रर' पर वीडियो बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अभिनेत्री दो लुक में नजर आ रही हैं. पहले वह बेटे आरव के साथ नाइट में सूट में मस्ती कर रही होती हैं, फिर अचानक से कैजुअल लुक में आ जाती हैं. अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, 'इंसानियत से भरा हुआ मेरा दिल.'

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा गाना
बता दें, 'डेम अन गर्रर' गाने को केट लिन और फैंटोमेल ने गाया है. यह गाना 2025 में रिलीज हुआ और यह रिलीज के बाद से हीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. अनीता इन दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले अभिनेत्री ने बताया था कि शो में जाने से पहले उन्होंने बेटे आरव को अपने बिना रहने के लिए कैसे तैयार किया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'हमेशा मेरे साथ होता था आरव'
उन्होंने कहा था कि जब मैं सोकर उठती हूं, तब आरव हमेशा मेरे साथ होता है. वह चाहता है कि मैं ही उसका हर काम करूं, लेकिन मुझे तो शूटिंग के लिए दूर जाना पड़ता है, तो अब मैं पिछले दो हफ्तों से उसे अपनी मां (उसकी नानी) के साथ सोने की ट्रेनिंग दे रही हूं. मैं धीरे-धीरे उसे मेरे बिना काम चलाने के लिए भी तैयार कर रही हूं, कि वह मेरे बिना खुद से उठे, स्कूल के लिए तैयार हो, खुद खाना खाए और अपना होमवर्क भी समय पर पूरा करे. 

दो महीने का पूरा शेड्यूल किया तैयार 
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'मैंने आरव के लिए दो महीने का पूरा शेड्यूल तैयार किया है. जिसमें लिखा है कि किस दिन वह कौन-सी क्लास या एक्टिविटी करेगा. इसी के साथ मैंने पति रोहित को भी हर ग्रुप में एड कर दिया है ताकि जब वह शूटिंग पर रहे, तो रोहित बिना परेशानी के सब संभाल सके. जितना मैं इस शो से सीखने वाली हूं, उतना ही रोहित को भी समझ में आएगा कि मां बनना कितना खूबसूरत लेकिन चुनौती भरा अनुभव है.' (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Anita Hasanandani

Trending news

40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
;