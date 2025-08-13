अनीता हसनंदानी बेटे संग बनाई वीडियो, ट्रेंडिंग गाने पर किया डांस, आरव के एक्सप्रेशंस पर फैंस हुए फिदा, VIDEO

Anita Hassanandani: टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों टेलीविजन रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बेटे आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है. अनीता ने इंस्टाग्राम पर आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
Anita Hassanandani: टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी इन दिनों टेलीविजन रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर बेटे आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है. अनीता ने इंस्टाग्राम पर आरव के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह उसके साथ ट्रेंडिंग सॉन्ग 'डेम अन गर्रर' पर वीडियो बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो में अभिनेत्री दो लुक में नजर आ रही हैं. पहले वह बेटे आरव के साथ नाइट में सूट में मस्ती कर रही होती हैं, फिर अचानक से कैजुअल लुक में आ जाती हैं. अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, 'इंसानियत से भरा हुआ मेरा दिल.'
सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा गाना
बता दें, 'डेम अन गर्रर' गाने को केट लिन और फैंटोमेल ने गाया है. यह गाना 2025 में रिलीज हुआ और यह रिलीज के बाद से हीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. अनीता इन दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं. कुछ समय पहले अभिनेत्री ने बताया था कि शो में जाने से पहले उन्होंने बेटे आरव को अपने बिना रहने के लिए कैसे तैयार किया था.
'हमेशा मेरे साथ होता था आरव'
उन्होंने कहा था कि जब मैं सोकर उठती हूं, तब आरव हमेशा मेरे साथ होता है. वह चाहता है कि मैं ही उसका हर काम करूं, लेकिन मुझे तो शूटिंग के लिए दूर जाना पड़ता है, तो अब मैं पिछले दो हफ्तों से उसे अपनी मां (उसकी नानी) के साथ सोने की ट्रेनिंग दे रही हूं. मैं धीरे-धीरे उसे मेरे बिना काम चलाने के लिए भी तैयार कर रही हूं, कि वह मेरे बिना खुद से उठे, स्कूल के लिए तैयार हो, खुद खाना खाए और अपना होमवर्क भी समय पर पूरा करे.
दो महीने का पूरा शेड्यूल किया तैयार
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि 'मैंने आरव के लिए दो महीने का पूरा शेड्यूल तैयार किया है. जिसमें लिखा है कि किस दिन वह कौन-सी क्लास या एक्टिविटी करेगा. इसी के साथ मैंने पति रोहित को भी हर ग्रुप में एड कर दिया है ताकि जब वह शूटिंग पर रहे, तो रोहित बिना परेशानी के सब संभाल सके. जितना मैं इस शो से सीखने वाली हूं, उतना ही रोहित को भी समझ में आएगा कि मां बनना कितना खूबसूरत लेकिन चुनौती भरा अनुभव है.' (एजेंसी)
