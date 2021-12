अपनी शादी में खाना खा रही थीं अंकिता लोखंडे, तभी हुआ कुछ ऐसा; देखते रह गए गेस्ट्स

नई दिल्ली: अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड (Vicky Jain) विक्की जैन से 14 दिसंबर मंगलवार को मुंबई के ग्रैंड हयात में शादी की. कपल की शादी का जश्न 6 बड़ी रस्मों के साथ तीन दिन तक चला. अंकिता और विक्की ने रविवार को मेहंदी और सगाई, सोमवार को हल्दी और संगीत और मंगलवार को शादी और रिसेप्शन होस्ट किया. इस रिसेप्शन की कुछ INSIDE VIDEO सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

ढोल की थाप से भूलीं खाना

अब, अंकिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें अंकिता ढोल की थाप पर डांस करती नजर आ रही हैं. वीडियो को अंकिता के दोस्त और टीवी अभिनेता राज सिंह अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया था. अंकिता के वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'ब्राइड हो तो ऐसी हो'. देखिए ये वीडियो...

ऐसा था अंकिता और विक्की का लुक

रिसेप्शन सेरेमनी में न्यूलीवेड्स अंकिता और विक्की काफी डैशिंग लग रहे थे. अंकिता ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने रानी-हार, झुमके और एक नेकलाइन हार पहना था. विक्की ने काले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी. दोनों के लुक्स को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

दोस्त ने दी मजेदार अंदाज में बधाई

राज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें साझा की और लिखा, 'जब दो पागल दोस्त अरसे के बाद एक स्टेज पर मिलते हैं! लेकिन, उनमें से एक की शादी हो रही है …. :) @lokhandeankita & @jainvick...बस SO SO SO SO HAPPY आप दोनों को दिल से, हमेशा प्यार... बधाई हो. आप दोनों प्यारे लोग, अब एक पवित्र विवाह में बंधे, जीवन में इस नई शुरुआत पर आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और दोस्तों के साथ एक मजेदार मस्त शाम के लिए धन्यवाद.'

