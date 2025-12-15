कानूनी पचड़े में फंसे अंकिता लोखंडे- विक्की जैन, ससुराल पर पड़ी GST रेड, इलाके में मचा हड़कंप

Ankita Lokhande Vicky Jain Bilaspur GST Raid: टीवी दुनिया के मशहूर कपल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते दिन कपल ने अपनी चौथी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. लेकिन अब कप की खुशियों पर काले बादल छा गए. अंकिता लोखंडे और विक्की जैन कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. अंकिता के ससुराल वाले बिलासपुर में रहते हैं और अंकिता जैन के परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी हुई है. इस खबर से अंकिता और विक्की जैन के परिवार और फैंस के बीच खलबली मच गई है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

3 कंपनियों पर जीएसटी विभाग ने मारी रेड

जानकारी के मुताबिक, अंकिता लोखंडे के ससुराल वालों के कोयला व्यापार की तीन कंपनियों पर जीएसटी विभाग ने रेड मारी है. इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर से आई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी सुबह से लेकर रात तक चली. रायपुर से जीएसटी एनफोर्समेंट टीमों ने भी एक साथ 11 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें महावीर कोल वाशरी, फील कोल और पारस कोल एंड बेनिफिशिएशन से जुड़े ऑफिस, रिहायशी जगहें, वॉशरी और इंडस्ट्रियल प्लांट शामिल थे.

पूरे इलाके में मचा हंगामा

मिली जानकारी के मुताबिक, ये ऑपरेशन 12 दिसंबर को शुरू हुआ था और देर रात तक चलता रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई स्टेट जीएसटी सेक्रेटरी मुकेश बंसल के निर्देशों पर की गई थी. इस रेड में करीब 6.5 करोड़ रुपये जमा हुए थे. ऐसे में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के फैंस चिंता में पड़ गए हैं और दुआ कर रहे हैं. इस वजह से पूरे इलाके में हंगामा मच गया था.

टीवी इंडस्ट्री का मशहूर कपल

हालांकि अभी तक इस मामले में विक्की और अंकिता यै जैन परिवार में से किसी ने औपचारिक बयान जारी नहीं किया है. 14 दिसंबर को अंकिता ने पोस्ट शेयर कर पति विक्की जैन पर सालगिरह के दिन प्यार लुटाया था. बता दें कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने साल 2021 में शादी की थी. ये फेमस कपल बिग बॉस 17, लाफ्टर शेफ और स्मार्ट जोड़ी में नजर आ चुकी हैं.