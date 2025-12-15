Advertisement
trendingNow13042067
Hindi Newsटीवीकानूनी पचड़े में फंसे अंकिता लोखंडे- विक्की जैन, ससुराल पर पड़ी GST रेड, इलाके में मचा हड़कंप

कानूनी पचड़े में फंसे अंकिता लोखंडे- विक्की जैन, ससुराल पर पड़ी GST रेड, इलाके में मचा हड़कंप

Ankita Lokhande Vicky Jain Bilaspur GST Raid: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के ससुराल में जीएसटी ने रेड मारी, जिसकी खबर सामने आई है. अंकिता और विक्की के बिलासपुर वाले घर में जीएसटी की छापेमारी हुई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 15, 2025, 07:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंकिता लोखंडे- विक्की जैन
अंकिता लोखंडे- विक्की जैन

Ankita Lokhande Vicky Jain Bilaspur GST Raid: टीवी दुनिया के मशहूर कपल अंकिता लोखंडे और विक्की जैन अक्सर पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते दिन कपल ने अपनी चौथी शादी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. लेकिन अब कप की खुशियों पर काले बादल छा गए. अंकिता लोखंडे और विक्की जैन कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं. अंकिता के ससुराल वाले बिलासपुर में रहते हैं और अंकिता जैन के परिवार से जुड़े कारोबारी ठिकानों पर जीएसटी विभाग की छापेमारी हुई है. इस खबर से अंकिता और विक्की जैन के परिवार और फैंस के बीच खलबली मच गई है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला-  

3 कंपनियों पर जीएसटी विभाग ने मारी रेड 
जानकारी के मुताबिक, अंकिता लोखंडे के ससुराल वालों के कोयला व्यापार की तीन कंपनियों पर जीएसटी विभाग ने रेड मारी है. इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी विभाग ने रायपुर से आई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी सुबह से लेकर रात तक चली. रायपुर से जीएसटी एनफोर्समेंट टीमों ने भी एक साथ 11 जगहों पर तलाशी ली, जिसमें महावीर कोल वाशरी, फील कोल और पारस कोल एंड बेनिफिशिएशन से जुड़े ऑफिस, रिहायशी जगहें, वॉशरी और इंडस्ट्रियल प्लांट शामिल थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पूरे इलाके में मचा हंगामा 
मिली जानकारी के मुताबिक, ये ऑपरेशन 12 दिसंबर को शुरू हुआ था और देर रात तक चलता रहा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कार्रवाई स्टेट जीएसटी सेक्रेटरी मुकेश बंसल के निर्देशों पर की गई थी. इस रेड में करीब 6.5 करोड़ रुपये जमा हुए थे. ऐसे में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के फैंस चिंता में पड़ गए हैं और दुआ कर रहे हैं. इस वजह से पूरे इलाके में हंगामा मच गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीवी इंडस्ट्री का मशहूर कपल
हालांकि अभी तक इस मामले में विक्की और अंकिता यै जैन परिवार में से किसी ने औपचारिक बयान जारी नहीं किया है. 14 दिसंबर को अंकिता ने पोस्ट शेयर कर पति विक्की जैन पर सालगिरह के दिन प्यार लुटाया था. बता दें कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने साल 2021 में शादी की थी. ये फेमस कपल बिग बॉस 17, लाफ्टर शेफ और स्मार्ट जोड़ी में नजर आ चुकी हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ankita LokhandeVicky Jain

Trending news

घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा