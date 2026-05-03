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Hindi Newsटीवीकनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास फिर हुई फायरिंग, सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- ‘लाइन पर आ जाओ’

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास फिर हुई फायरिंग, सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- ‘लाइन पर आ जाओ’

Firing At Kapil Sharma's Canada Cafe: कनाडा में कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कैफे के पास एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब कुछ दिन पहले ही इसी कैफे को लेकर सोशल मीडिया पर धमकियों की खबरें सामने आई थीं.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 03, 2026, 08:51 AM IST
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कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के पास फिर हुई फायरिंग, सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, कहा- ‘लाइन पर आ जाओ’

कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कैफे के पास वाले रेस्तरां में फिर फायरिंग की घटना हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है. वहीं इस घटना से कुछ दिन पहले ही इस कैफे को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी दी गई थी. लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने शनिवार की रात कनाडा के एक कैफे में हुई गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली है. गिरोह ने कैफे के मालिक और कॉमेडियन कपिल शर्मा , जो बगल में बने 'कैप्स कैफे' के मालिक हैं, को धमकी दी है कि वो उनकी बात मान लें. 

कपिल शर्मा के पास वाले कैफे पर फायरिंग से कुछ समय टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू नाम के एक फेसबुक अकाउंट से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में, इस गैंग ने इंडियन कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी डायरेक्ट वॉर्निंग दी थी. पोस्ट में गैंग ने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में 8263 120 स्ट्रीट पर बने चाय सुट्टा बार कैफे में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है, जो कैप्स कैफे के बगल में है.

बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी
इस पोस्ट में कपिल शर्मा को डायरेक्ट धमकी देते हुए कहा गया, ‘नियमों का पालन करें’ और गैंग का समय बर्बाद करना बंद करें, साथ ही धमकी दी गई कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उनका भी वही हाल ऐसा ही होगा जो उस कैफे का हुआ था, जिसे निशाना बनाया गया था. आपको बता दें कि साल 2025 में, इस गैंग ने दो बार कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी. 

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कैफे और घर को बनाया निशाना
सोशल मीडिया पर इस धमकी भरे मैसेज में साफ-साफ कहा गया था कि अगर शर्मा उनकी मांगों का विरोध करते रहे, तो उनका काम, कैप्स कैफे और मुंबई बना उनका घर उनके अगले निशाने होंगे. गैंग ने आगे कहा कि इस बार वो किसी भी सिफारिश या बीच के रास्तों से मामला नहीं सुलझाएंगे. वहीं इस पोस्ट के आखिर में गैंग के नाम के साथ कई हैशटैग लिखे थे, जिसमें गोगी मान गैंग और ‘RIP’ से पहले लिखे गए कई लोगों के नाम शामिल हैं. 

सुरक्षा एजेंसियां हुईं एक्टिव
खबरों के अनुसार, घटना के बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं और इलाके को घेर लिया गया. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि घटनास्थल से सबूत जुटाए जा सकें और ये पता लगाया जा सके कि फायरिंग के पीछे असल में कौन लोग शामिल हैं. पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है, जिसमें गैंग से जुड़े एंगल और व्यक्तिगत धमकी दोनों शामिल हैं.

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