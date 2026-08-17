'मैं पूरी तरह सदमे में हूं' अपनी फर्जी गिरफ्तारी की खबर देख भड़कीं अंतरा बनर्जी, क्या अब मानहानि का केस बढ़ाएगा पोर्टल की मुश्किलें?

Antarra Banerjee: टीवी एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी अचानक ऐसी खबर को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं, जिससे उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था. एक दूसरी महिला की गिरफ्तारी की खबर में गलती से उनका नाम और फोटो का इस्तेमाल किए जाने के बाद एक्ट्रेस को लगातार फोन और मैसेज आने लगे. जिसके बाद अब अंतरा ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह इस घटना से पूरी तरह हिल गई हैं और अपनी छवि को हुए नुकसान से बचाने के लिए शिकायत और मानहानि की कार्रवाई करेंगी.
एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक फर्जी खबर और पोस्ट के विवाद में फंस गईं. इन खबरों में उन पर अरावली एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों पर रेजर ब्लेड से हमला करने और गिरफ्तार होने का गंभीर आरोप लगाया गया था. दरअसल, यह पूरी तरह से गलत पहचान का मामला निकला, जहां एक्ट्रेस के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया.
'बढ़ो बहू' और 'कसौटी जिंदगी की' जैसे धारावाहिकों के लिए मशहूर अंतरा ने बताया कि वह इस घटना से बुरी तरह हिल गई हैं. उन्होंने शेयर किया कि जब वह जिम जा रही थीं, तब उन्हें पहला फोन आया और पूरे दिन में उन्हें 400 से ज्यादा कॉल आए. एक्ट्रेस ने बताया कि वह पूरे दिन अपने परिवार और लोगों को यही सफाई देती रहीं कि वह खबर उनके बारे में नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी फोटो के साथ यह खबर तेजी से फैल रही थी.
दरअसल, हाल ही में अंतरा ने ट्रेन में RPF कर्मचारियों और टिकट कलेक्टर (TC) के साथ हुई हाथापाई की घटना के बारे में सफाई दी है. अंतरा बनर्जी ने कहा कि 12 अगस्त को बांद्रा-गंगानगर अरावली एक्सप्रेस में हुए हंगामे की खबरों में कुछ मीडिया चैनलों और पोर्टलों ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया, जबकि इस घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने साफ किया कि ट्रेन में हंगामा करने वाली महिला वह नहीं थीं और नामों को लेकर हुई गलतफहमी की वजह से उनकी छवि खराब हुई है.
उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी तस्वीर तुरंत नहीं हटाई गई, तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगी. एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने जोर देकर कहा कि ट्रेन में हुई हाथापाई में शामिल महिला वह नहीं थीं. उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके गलत खबर फैलाई.
12 अगस्त की रात, ठाणे की रहने वाली 31 साल की अंतरा सोहम बनर्जी ने स्लीपर क्लास का टिकट होने के बावजूद AC कोच में प्रवेश किया. आरोप है कि जब RPF कर्मचारियों और TC ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने रेजर ब्लेड से उन पर हमला कर दिया. एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने मांग की है कि गलत तस्वीर हटाई जाए, जानकारी सुधारी जाए और माफीनामा प्रकाशित किया जाए. ऐसा न होने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब अंतरा सोहम बनर्जी नाम की एक महिला को RPF कर्मियों के साथ मारपीट और हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एक्ट्रेस ने स्पष्ट किया कि FIR के अनुसार दोनों के नामों की स्पेलिंग अलग है. आरोपी के पिता का नाम सोहम है, जबकि एक्ट्रेस के पिता का नाम सुब्रत बनर्जी है. इसके अलावा, आरोपी ठाणे की रहने वाली हैं, जबकि एक्ट्रेस मुंबई के जोगेश्वरी में रहती हैं.
अपनी छवि को बचाने के लिए अंतरा ने अब पुलिस में शिकायत और मानहानि का केस दर्ज करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि लोग यह नहीं समझते कि ऐसी खबरों से किसी की इमेज को कितना नुकसान पहुंचता है. अंतरा फिलहाल अपनी मां के इलाज के कारण एक साल से काम से दूर थीं और मुंबई लौटते ही इस घटना ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. वह सोशल मीडिया की पहुंच और अपने माता-पिता की साख को लेकर काफी डरी हुई हैं.