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'मैं पूरी तरह सदमे में हूं' अपनी फर्जी गिरफ्तारी की खबर देख भड़कीं अंतरा बनर्जी, क्या अब मानहानि का केस बढ़ाएगा पोर्टल की मुश्किलें?

Antarra Banerjee: 'कसौटी जिंदगी की' फेम एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने अपनी फर्जी गिरफ्तारी की खबरों पर गहरा दुख व्यक्त किया है. गलत पहचान के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस खबर के खिलाफ एक्ट्रेस अब मानहानि का केस दर्ज कराने की तैयारी में हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:18 PM IST
'मैं पूरी तरह सदमे में हूं' अपनी फर्जी गिरफ्तारी की खबर देख भड़कीं अंतरा बनर्जी, क्या अब मानहानि का केस बढ़ाएगा पोर्टल की मुश्किलें?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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