‘प्लेन से उतरने नहीं दे रहे...’ घंटों रनवे पर अटकी रही फ्लाइट, स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ हुआ कुछ ऐसा, बोले- ‘गेट खुलने से पहले...’

Stand-up Comedian Anubhav Singh Bassi: हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनका मुंबई शो देर से शुरू होगा, क्योंकि देशभर में फ्लाइट्स में बड़ी गड़बड़ी हुई है. बुधवार को हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर घंटों तक फंसे रहे, क्योंकि इंडिगो की करीब 70 उड़ानों में देरी हुई. इनमें बेंगलुरु और मुंबई से उड़न भरने वाली फ्लाइट्स भी शामिल थीं. इसी बीच बस्सी की फ्लाइट भी काफी देर तक रनवे पर अटकी रही, जिससे वे समय पर अपने शो पर नहीं पहुंच पाए.

उन्होंने इस बात की जानकारी फैंस को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए दी. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बस्सी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘4 घंटे की देरी काफी नहीं थी कि अब प्लेन से उतरने भी नहीं दे रहे हैं’. उन्होंने आगे लिखा कि शायद पिछली स्टोरी उन्हें गेट खुलने से पहले पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने फैंस को बताया कि जो लोग बांद्रा वाले शो में आ रहे हैं, वे सीधे शो पर ही पहुंचेंगे और टाइमिंग को 7:30 PM कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने बुकमायशो से भी मेल कर ये जानकारी सभी के साथ शेयर की.

फ्लाइट देरी से शो में भी हुई देरी

बस्सी ने फैंस से कहा कि जब तक वे पहुंचें, तब तक आसपास कुछ खा-पी लें और अगर किसी को ये स्टोरी दिखे तो दूसरों को भी बता दें. इस दौरान एयरपोर्ट्स पर माहौल काफी टेंशन भरा रहा, क्योंकि यात्रियों को बार-बार बदलते टाइम और अधूरी जानकारी के साथ इंतजार करना पड़ा. इतना ही नहीं, कई लोग फ्लाइट का इंतजार करते हुए सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते दिखे. एयरपोर्ट्स की कई वीडियो सशल मीडिया पर वायरल हुई जहां लंबी लाइनों और बार-बार होने वाली अनाउंसमेंट्स साफ सुनी जा सकती है.

क्रू की कमी से हुई फ्लाइट में देरी

फ्लाइट्स की इस देरी का मैन रीजन क्रू की कमी, तकनीकी दिक्कतें और एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ बताई गई. कई यात्रियों को घंटों तक बैठकर इंतजार करना पड़ा, जिससे उनके प्लान्स भी बिगड़ गए. एयरलाइन की ओर से लगातार अपडेट तो दिए जा रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन कम नहीं हुआ. ऐसे में कॉमेडियन बस्सी को भी अपनी शोज की प्लानिंग में बड़े बदलाव करने पड़े, जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच भी काफी तनाव देखने को मिला, जो इसके चलते काफी परेशान हुए. हालांकि, वे लगातारा फैंस को अपडेट दे रहे थे.

देरी होने के बाद अनुभव कैंसिल नहीं किया शो

हालात मुश्किल होने के बावजूद अनुभव ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि मुंबई शो कैंसिल नहीं होगा. उन्होंने बताया कि वे सीधे वेन्यू पहुंचकर परफॉर्म करेंगे ताकि किसी का टाइम खराब न हो. उनके इस कदम की फैंस ने तारीफ भी की, क्योंकि बस्सी लगातार रीयल टाइम में जानकारी देते रहे. इससे लोगों को भी अंदाजा मिलता रहा कि शो कब शुरू होगा और किस समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे काफी हद तक परेशानी कम हुई. इसके अलावा अनुभव कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं.

कुशा कपिला और अनुभव बस्सी डेटिंग रूमर्स

कुछ समय पहले कुशा कपिला ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें से एक कोलाज ने सबका ध्यान खींचा जिसमें एक फोटो में बस्सी सेल्फी लेते दिखे और दूसरी में वे कुशा के साथ बैठे नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं. कई फैंस इस पोस्ट को एक तरह का हिंट मानकर मजेदार कमेंट्स करने लगे और ऑनलाइन चर्चा का माहौल बन गया. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अभी तक इन अफवाहों पर कोई बयान नहीं दिया है.