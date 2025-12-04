Advertisement
trendingNow13028145
Hindi Newsटीवी

‘प्लेन से उतरने नहीं दे रहे...’ घंटों रनवे पर अटकी रही फ्लाइट, स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ हुआ कुछ ऐसा, बोले- ‘गेट खुलने से पहले...’

Anubhav Singh Bassi: हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हुए बताया कि उनकी फ्लाइट में देरी होने से उनका मुंबई शो लेट हो गया. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उनका प्लने से उतरने भी नहीं दिया जा रहा. चलिए जानके हैं क्या पूरा मामला? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 04, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घंटों रनवे पर अटकी रही फ्लाइट, स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ हुआ कुछ ऐसा
घंटों रनवे पर अटकी रही फ्लाइट, स्टैंड-अप कॉमेडियन के साथ हुआ कुछ ऐसा

Stand-up Comedian Anubhav Singh Bassi: हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी ने इंस्टाग्राम पर बताया कि उनका मुंबई शो देर से शुरू होगा, क्योंकि देशभर में फ्लाइट्स में बड़ी गड़बड़ी हुई है. बुधवार को हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर घंटों तक फंसे रहे, क्योंकि इंडिगो की करीब 70 उड़ानों में देरी हुई. इनमें बेंगलुरु और मुंबई से उड़न भरने वाली फ्लाइट्स भी शामिल थीं. इसी बीच बस्सी की फ्लाइट भी काफी देर तक रनवे पर अटकी रही, जिससे वे समय पर अपने शो पर नहीं पहुंच पाए. 

उन्होंने इस बात की जानकारी फैंस को अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए दी. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बस्सी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘4 घंटे की देरी काफी नहीं थी कि अब प्लेन से उतरने भी नहीं दे रहे हैं’. उन्होंने आगे लिखा कि शायद पिछली स्टोरी उन्हें गेट खुलने से पहले पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने फैंस को बताया कि जो लोग बांद्रा वाले शो में आ रहे हैं, वे सीधे शो पर ही पहुंचेंगे और टाइमिंग को 7:30 PM कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने बुकमायशो से भी मेल कर ये जानकारी सभी के साथ शेयर की.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फ्लाइट देरी से शो में भी हुई देरी 

बस्सी ने फैंस से कहा कि जब तक वे पहुंचें, तब तक आसपास कुछ खा-पी लें और अगर किसी को ये स्टोरी दिखे तो दूसरों को भी बता दें. इस दौरान एयरपोर्ट्स पर माहौल काफी टेंशन भरा रहा, क्योंकि यात्रियों को बार-बार बदलते टाइम और अधूरी जानकारी के साथ इंतजार करना पड़ा. इतना ही नहीं, कई लोग फ्लाइट का इंतजार करते हुए सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते दिखे. एयरपोर्ट्स की कई वीडियो सशल मीडिया पर वायरल हुई जहां लंबी लाइनों और बार-बार होने वाली अनाउंसमेंट्स साफ सुनी जा सकती है. 

 ‘काल्कि 2’ में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी प्रियंका चोपड़ा? होंगी प्रभास की फिल्म की नई SUM‑80, ‘तारणहार’ को जन्म देकर बचाएंगी दुनिया

क्रू की कमी से हुई फ्लाइट में देरी

फ्लाइट्स की इस देरी का मैन रीजन क्रू की कमी, तकनीकी दिक्कतें और एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ बताई गई. कई यात्रियों को घंटों तक बैठकर इंतजार करना पड़ा, जिससे उनके प्लान्स भी बिगड़ गए. एयरलाइन की ओर से लगातार अपडेट तो दिए जा रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन कम नहीं हुआ. ऐसे में कॉमेडियन बस्सी को भी अपनी शोज की प्लानिंग में बड़े बदलाव करने पड़े, जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच भी काफी तनाव देखने को मिला, जो इसके चलते काफी परेशान हुए. हालांकि, वे लगातारा फैंस को अपडेट दे रहे थे.

देरी होने के बाद अनुभव कैंसिल नहीं किया शो

हालात मुश्किल होने के बावजूद अनुभव ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि मुंबई शो कैंसिल नहीं होगा. उन्होंने बताया कि वे सीधे वेन्यू पहुंचकर परफॉर्म करेंगे ताकि किसी का टाइम खराब न हो. उनके इस कदम की फैंस ने तारीफ भी की, क्योंकि बस्सी लगातार रीयल टाइम में जानकारी देते रहे. इससे लोगों को भी अंदाजा मिलता रहा कि शो कब शुरू होगा और किस समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जिससे काफी हद तक परेशानी कम हुई. इसके अलावा अनुभव कंटेंट क्रिएटर कुशा कपिला के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में हैं. 

कुशा कपिला और अनुभव बस्सी डेटिंग रूमर्स 

कुछ समय पहले कुशा कपिला ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिनमें से एक कोलाज ने सबका ध्यान खींचा जिसमें एक फोटो में बस्सी सेल्फी लेते दिखे और दूसरी में वे कुशा के साथ बैठे नजर आए. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं. कई फैंस इस पोस्ट को एक तरह का हिंट मानकर मजेदार कमेंट्स करने लगे और ऑनलाइन चर्चा का माहौल बन गया. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अभी तक इन अफवाहों पर कोई बयान नहीं दिया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Anubhav Singh Bassi

Trending news

कहीं आरती उतारी, कहीं तस्वीर उकेरी, पुतिन के दौरे से रॉकेट बनेगी भारत-रूस की दोस्ती
putin visit to india
कहीं आरती उतारी, कहीं तस्वीर उकेरी, पुतिन के दौरे से रॉकेट बनेगी भारत-रूस की दोस्ती
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
IndiGo flight cancellation
भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ठप! 200+ उड़ानें कैंसिल, जानें कैसे लड़खड़ाई IndiGo
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
weather update
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड! Delhi-Lucknow कंपकंपाए… IMD ने दी बड़ी चेतावनी
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
22 जिले और 2208 PS... वो राज्य जहां 22 सालों से नहीं सामने आया एक भी डेथ केस!
Sir
22 जिले और 2208 PS... वो राज्य जहां 22 सालों से नहीं सामने आया एक भी डेथ केस!