Advertisement
trendingNow13045818
Hindi Newsटीवीकई साल बाद अनुज सचदेव ने ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी,बताया क्यों टूटा था उर्वशी से रिश्ता?

कई साल बाद अनुज सचदेव ने ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी,बताया क्यों टूटा था उर्वशी से रिश्ता?

Anuj Sachdeva ने हाल ही में अपने और उर्वशी के अफेयर को लेकर खुलकर बात की. एक्टर का बयान वायरल हो रहा है जिसमें ब्रेकअप की असली वजह बताई.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उर्वशी और अनुज
उर्वशी और अनुज

Anuj Sachdeva affair with Urvashi: टीवी और बॉलीवुड में कई सारे सितारे ऐसे हैं जिनका प्यार अधूरा रह गया. ऐसे ही एस स्टार का नाम अनुज सचदेवा है. एक वक्त ऐसा था कि अनुज का दिल तलाकशुदा एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया के लिए धड़कता था.लेकिन, दोनों का ब्रेकअप हो गया और राह अलग हो गई. इस ब्रेकअप के पीछे की वजह का खुलासा एक्टर ने किया है. 

16 साल में शादी और फिर तलाक

उर्वशी ढोलकिया ने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी. शादी से उर्वशी के दो बच्चे हुए. लेकिन, मैरिज ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाई और दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद उर्वशी अनुज सचदेवा संग लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहीं. टेली मसाला संग बातचीत में अनुज ने इस ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुआ था अनुज-उर्वशी का ब्रेकअप?

एक्टर ने कहा- 'उर्वशी के अलावा मेरा कोई और ब्रेकअप कहीं और लिखा हुआ नहीं है. मुझे उर्वशी के बारे में एक चीज तब भी पसंद थी और आज भी पसंद है. वो सुलझी हुई महिला हैं.उन्होंने कहा था मुझे कि अब हमें इसका क्लोजर करना चाहिए. तब हम लोगों ने किया था.मैं थोड़ा सा उस वक्त डगमगाया हुआ था. और फिर ठीक हो गया. कहीं ना कहीं उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स है जिनसे मैं मिलता रहा. जिनसे मैं उस वक्त मिलता था और आज भी बात होती है.' 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by URVASHI (@urvashidholakia)

 

अनुज पर जानलेवा हमला

आपको बता दें, अनुज सचदेव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हुए हमले को लेकर वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था- मुझे सिर में चोट लगी है और टांग में भी चोट आई है. लेकिन, मैं ये शेयर करना चाहता हूं जो उस दिन मेरे साथ हुआ. मैं अपने डॉग के साथ वॉक पर जाने के लिए बाहर निकला था. सोसाइटी में एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क थी. जिसके बारे में मैंने ओनर ग्रुप में बताया कि इस गाड़ी को सही जगह पर पार्क करें. लेकिन, इसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ, स्टिक से सिर पर मारा. पैर और सिर पर गंभीर चोट आई. फिलहाल, शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है. लेकिन, FIR दर्ज करवाई है.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Anuj SachdevaUrvashi Dholakia

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना