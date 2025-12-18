कई साल बाद अनुज सचदेव ने ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी,बताया क्यों टूटा था उर्वशी से रिश्ता?

Anuj Sachdeva ने हाल ही में अपने और उर्वशी के अफेयर को लेकर खुलकर बात की. एक्टर का बयान वायरल हो रहा है जिसमें ब्रेकअप की असली वजह बताई.
Trending Photos
Anuj Sachdeva affair with Urvashi: टीवी और बॉलीवुड में कई सारे सितारे ऐसे हैं जिनका प्यार अधूरा रह गया. ऐसे ही एस स्टार का नाम अनुज सचदेवा है. एक वक्त ऐसा था कि अनुज का दिल तलाकशुदा एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया के लिए धड़कता था.लेकिन, दोनों का ब्रेकअप हो गया और राह अलग हो गई. इस ब्रेकअप के पीछे की वजह का खुलासा एक्टर ने किया है.
16 साल में शादी और फिर तलाक
उर्वशी ढोलकिया ने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी. शादी से उर्वशी के दो बच्चे हुए. लेकिन, मैरिज ज्यादा वक्त तक चल नहीं पाई और दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद उर्वशी अनुज सचदेवा संग लंबे वक्त तक रिलेशनशिप में रहीं. टेली मसाला संग बातचीत में अनुज ने इस ब्रेकअप को लेकर खुलकर बात की.
क्यों हुआ था अनुज-उर्वशी का ब्रेकअप?
एक्टर ने कहा- 'उर्वशी के अलावा मेरा कोई और ब्रेकअप कहीं और लिखा हुआ नहीं है. मुझे उर्वशी के बारे में एक चीज तब भी पसंद थी और आज भी पसंद है. वो सुलझी हुई महिला हैं.उन्होंने कहा था मुझे कि अब हमें इसका क्लोजर करना चाहिए. तब हम लोगों ने किया था.मैं थोड़ा सा उस वक्त डगमगाया हुआ था. और फिर ठीक हो गया. कहीं ना कहीं उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स है जिनसे मैं मिलता रहा. जिनसे मैं उस वक्त मिलता था और आज भी बात होती है.'
अनुज पर जानलेवा हमला
आपको बता दें, अनुज सचदेव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हुए हमले को लेकर वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने कहा था- मुझे सिर में चोट लगी है और टांग में भी चोट आई है. लेकिन, मैं ये शेयर करना चाहता हूं जो उस दिन मेरे साथ हुआ. मैं अपने डॉग के साथ वॉक पर जाने के लिए बाहर निकला था. सोसाइटी में एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क थी. जिसके बारे में मैंने ओनर ग्रुप में बताया कि इस गाड़ी को सही जगह पर पार्क करें. लेकिन, इसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ, स्टिक से सिर पर मारा. पैर और सिर पर गंभीर चोट आई. फिलहाल, शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है. लेकिन, FIR दर्ज करवाई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.