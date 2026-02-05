फैंस को तगड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में हैं Anupam Kher, जल्द होगी शाहरुख-सलमान खान की छुट्टी?

अनुपम खेर बॉलीवुड के उन सितारों में से एक हैं जो कि अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. अनुपम खेर जब जब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं तब तब हंगामा मच जाता है, अनुपम खेर ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाया है. खुद को एक्टर के तौर पर स्टेबलिश करने के बाद अनुपम खेर ने अपना एक्टिंग स्कूल खोला था, जो कि आज मुंबई में बहुत से लोगों को एक्टर बना रहा है. अनुपम खेर अब तक कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, शुभांगी दत्त, प्रीति जिंटा, ईशा गुप्ता, गौहर खान और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों को एक्टिंग के गुण सिखा चुके हैं. 2005 से अनुपम खेर बॉलीवुड को नगीने चुन चुनकर दे रहे हैं. इसी बीच अनुपम खेर ने अपने फैंस को एक और सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है. खबर है कि अनुपम खेर अब मुंबई के बाद दिल्लीवालों को भी सरप्राइज देने वाले हैं.

अनुपम खेर ने किया बड़ा ऐलान

अनुपम खेर अपने कॉलेज एक्टर प्रिपेर्स की एक ब्रांच दिल्ली में भी खोलने वाले हैं. कुछ समय पहले ही अनुपम खेर ने अपने इस कॉलेज का इनॉग्रेशन किया है. इस दौरान अनुपम खेर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते नजर आए. अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, मैं नई दिल्ली में एक्टर प्रिपेर्स की ब्रांच खोलते हुए काफी खुश हूं. दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों की कोई भी कमी नहीं है. यहां पर बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि खुद को एक्टर के तौर पर स्टेबलिश करना चाहते हैं. अब दिल्ली में आपको मौका मिलने वाला है कि आप अपना हाथ एक्टिंग में आजमाएं. हम आपको बेहतर एक्टर बनने की ट्रेनिंग देने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुपम खेर को मिला बोम ईरानी का साथ

आगे अनुपम खेर ने कहा, हमारी फैकेल्टी आपको सिखाएगी कि कैसे इंडस्ट्री में कासे काम करते हैं. हम दिल्ली में केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं. बल्कि हम आप सभी को एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें. हम आपको सिखाएंगे कि कैसे डिसिप्लिन में रहकर इंडस्ट्री में काम करना है. अनुपम खेर ने ये बयान देकर हंगामा मचा दिया है. एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब दिल्ली से भी बॉलीवुड को बड़े सितारे मिलने वाले हैं. अनुपम खेर ने दिल्ली के टैलेंट को निखारने की तैयारी कर ली है. इस दौरान बोमन ईरानी भी अनुपम खेर के साथ नजर आए.