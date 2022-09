Anupama Baa Troll: अनुपमा की बा ने तोषू की गलत हरकतों को सपोर्ट करने के लिए कही ऐसी बात, सुनते ही भड़के यूजर्स; हो रहीं जमकर ट्रोल

Anupama Baa Alpana BuchTroll: 'अनुपमा' (Anupama) सीरियल में एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो में अनुपमा के बड़े बेटे के कांड का खुलासा हो चुका है. जिसके बाद जहां एक ओर सारा परिवार तोषू से गुस्सा है तो वहीं बा अनुपमा को अब भी कोस करी हैं. बा का कहना है कि पुरुषों से गलती हो जाती है. लेकिन सच को किंजल से छिपाना चाहिए था. सच बताने से इन दोनों का घर टूट गया. जिसकी जिम्मेदार कोई और नहीं अनुपमा ही है. बार की इन बिना सिर पैर की बातों की वजह से वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं. यहां तक कि उन्हें खरी-खोटी भी लोग सुना रहे हैं.

बा ने अनुपमा के सिर पर फोड़ा ठीकरा

'अनुपमा' सीरियल में दिखाया गया है कि घर में कोई भी गलती क्यों ना करें लेकिन बा किसी ना किसी तरह से उसे अनुपमा से जोड़ देती हैं और उसका ठीकरा अनुपमा के सिर फोड़ देती हैं. ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ लेकिन इस बार बा ने हमेशा की तरह सारी हदें पार कर दीं. बा (Alpana Buch) ने बातों ही बातों में तोषू के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सही ठहराया और पुरुषों से ऐसा हो जाता है ये कहा. हालांकि सीरियल में बा की बातों से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता. लेकिन शो में अनुपमा की बा का रोल निभाने वाली अल्पना बुच अपने इन बेतुके बयानों की वजह से ट्रोल हो रही हैं.

अल्पना बुच हो रहीं ट्रोल

सोशल मीडिया पर फैंस बा को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'समझ में नहीं आ रहा है कि बा हर बार अनुपमा को इस तरह से ट्रीट क्यों करती है. वो अनुपमा को वैसे ट्रीट क्यों नहीं करती जैसा करना चाहिए.' देखिए बा को लेकर लोग किस तरह के कमेंट कर रहे...

#anupamaa this show is annoying to watch due to the old witch Baa. I don't know why she doesn't have to payback for her mis deeds? This witch is always seen insulting and cursing Anu.Y she is not treated the way she deserves. Show is becoming pathetic to watch now. — Arpit Sahni ( Abe ) (@Arpitsahni7) September 17, 2022

TRPs will further fall if #Anupamaa moves to Toxic house after getting cursed repeatedly by vile BAA

Really a very regressive show FL is obsessed to abusers n abuses worst ITV show FL acting is Best but story sucks @StarPlus @ketswalawalkar — Rashmi sawant (@reshma_rashmi) September 17, 2022

Now I understand why Rakhi Dave's character took a 180 degree turn.. because the sadistic makers wanted to keep Kinjal in the toxic Shah house where she, like #Anupamaa, will have to constantly listen to Baa's taunts and curses instead of leaving with her Mother! @ketswalawalkar — stanning_me (@__tweetstar__) September 17, 2022

