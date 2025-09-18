'अनुपमा' और 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में कांटे की टक्कर, 'तारक मेहता' को लगा झटका, 9वें नंबर पर आया 'बिग बॉस', देखें टॉप 10 शो

TRP Report Of TV Show: टीवी सीरियल की टीआरपी रेटिंग्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता हैं. गुरुवार को 36वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. टीवी लवर्स का कौन सा शो किस नंबर पर चल रहा है, इसका खुलासा हो गया है. चलिए आपको बताते हैं-
Trending Photos
TRP Report Of TV Show: टीवी इंडस्ट्री में हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट जारी होती है, जिसका शो मेकर्स और टीवी लवर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है. BARC इंडिया ने 36वें हफ्ते की रेटिंग्स जारी कर दी है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में काफी फेरबदल हुआ है, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे. कुछ शो ने अपनी बादशाहत कायम रखी तो कुछ पुराने शो ने टीआरपी में जबरदस्त उछाल लगाया है. चलिए आपको बताते है पहले नंबर पर किस शो ने जगह बनाई है.
एकता कपूर के शो ने मारी छलांग
इस हफ्ते भी टीआरपी लिस्ट में पहले नंबर पर रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' बना हुआ है. इस शो ने अपना बादशाहत कायम रखीं. अनुपमा में आए दिन दर्शकों को जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिल रहे है. टीआरपी लिस्ट में दूसरे नंबर पर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने जगह बनाई है. शो की टीआरपी में जबरदस्त इजाफा हुआ है.
'तारक मेहता' की टीआरपी में आई गिरावट
वहीं टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' बना हुआ है. यह शो सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. चौथे नंबर पर 'तुम से तुम तक' आ गया है. पांचवें नंबर पर सालों पुराना शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पहुंच गया है. तारक मेहता शो बीते हफ्ते दूसरे नंबर पर था.
नौवें नंबर पर पहुंचा 'बिग बॉस 19'
टीआरपी लिस्ट में छठे नंबर पर 'उड़ने की आशा' बना हुआ है. सातवें नंबर पर 'मंगल लक्ष्मी' आ गया है. मंगल लक्ष्मी की कहानी को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आठवें नंबर पर शो 'मंगल लक्ष्मी-लक्ष्मी का सफर' पहुंच गया है. नौवें नंबर पर सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' ने अपना जगह बनाई है. बीते हफ्ते बिग बॉस 12वें नंबर पर था. इसकी टीआरपी में इजाफा हुआ है. लिस्ट में दसवें नंबर पर शो 'वसुधा' है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.