अनुपमा की भाभी बनाएगी जिंदगी नर्क, रक्षाबंधन पर करेगी अपमान, इस शुक्रवार को होगा बड़ा धमाका

Anupama Latest Promo: रुपाली गांगुली स्टारर फेमस शो अनुपमा इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है. इस शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है. अनुपमा दर्शकों का दिल जीतने के साथ टीआरपी में भी धमाल मचा रहा है. इस शो में फिलहाल अंश और प्रार्थना की शादी का धमाकेदार ट्रैक चल रहा है. शो में सारा परिवार एक साथ शाह हाउस में नजर आ रही है. बीते एपिसोड में जबरदस्त हंगामा भी दर्शकों को देखने को मिला था.

महा एपिसोड में होगा धमाका

अब हाल ही में आने वाले एपिसोड का प्रोमो सामने आया है. जिसमें देखने को मिला कि अनुपमा के घर में एक और बड़ी परेशानी ने दस्तक दे दी है. रक्षाबंधन के दिन अनुपमा को एक तरफ ढेर सारी खुशियां मिलेंगी तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के जीवन में तबाही आ जाएगी. चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले महा एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है.

अनुपमा को मिलेगा ढेर सारा प्यार

लेटेस्ट प्रोमो की बात करें तो इस प्रोमो में शुक्रवार को होने वाले धमाके बारे में दिखा रखा है. प्रोमो में आप देखेंगे कि अनुपमा को डांस रानी राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं और इसके बदले में अनुपमा से वादा लेती हैं कि वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी. इतना प्यार देखकर अनुपमा काफी इमोशनल हो जाती है और सबको वादा देती है कि वो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगी. वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को इतना प्यार मिलता देख राही को जलन हो जाती है और वो इन सब से चीड़ जाती है.

भाभी करेगी अनुपमा का अपमान

प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि अनुपमा रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जाती है. जैसे-तैसे घर ढूंढकर अनुपमा जाती है तभी उसकी भाभी की आवाज आती है. उसकी भाभी कहती है कि यहां हमारे खाने के लाले हैं तुम्हें क्या खिलाएंगे. रक्षाबंधन के दिन अनुपमा की भाभी उसका अपमान कर देती है और ये सब देखकर अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं. ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है, लेकिन दर्शकों को देखने में काफी मजा आएगा.