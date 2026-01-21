Advertisement
trendingNow13081163
Hindi NewsटीवीAnupama Spoiler: वसुंधरा की निगाहों के सामने बिकेगा कोठारी मेंशन, पराग को मिलेगी रजनी के गुनाहों की सजा

Anupama Spoiler: वसुंधरा की निगाहों के सामने बिकेगा कोठारी मेंशन, पराग को मिलेगी रजनी के गुनाहों की सजा

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा की मदद करने के चक्कर में पराग बुरा फंसने वाला है. पराग के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से उसे अपना घर बेचना पड़ जाएगा. ये बात जानकर वसुंधरा को सदमा लग जाएगा. 

 

|Last Updated: Jan 21, 2026, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anupamaa

Anupama  Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में अनुपमा पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे आखिर कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से रजनी उसकी दुश्मन बन गई. रजनी ने सबके सामने अनुपमा को ही गलत साबित कर दिया है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा की कहानी में अब आपने देखा, अनुपमा सबके सामने रजनी से लड़ना शुरू कर देती है. वहीं पराग भी रजनी को ही गलत बताता है. पराग की बातें सुनकर रजनी भड़क जाती है. रजनी दावा करती है कि अनुपमा जैसी औरतों को ऐसे ही बेवकूफ बनाना चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ है. रजनी पराग को बताएगी कि अनुपमा को अपनी बातों में फंसाना कितना आसान था. ये बात सुनकर पराग रजनी को बताता है कि अनुपमा से पंगा लेने वाला आज तक खुश नहीं रहा है. उल्टा अनुपमा हर जगह जाकर अपना एक नया घर बना लेती है. वहीं अनुपमा चॉल टूटने के नाम पर खूब आंसू बहाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से पराग की मुश्किल बढ़ जाएंगी. 

अनुपमा को धक्के देकर घर से बाहर करेगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा गुस्से में रजनी से लड़ने जाएगी. अनुपमा जानने की कोशिश करेगी कि किस वजह से अब तक रजनी उसे बेवकूफ बना रही थी. इस दौरान रजनी अनुपमा को खूब जलील करेगी. रजनी दावा करेगी कि वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. गुस्से में रजनी अनुपमा को घर से बाहर निकालकर फेंक देगी, वहीं अनुपमा रजन को मारने की कोशिश करेगी. अनुपमा रजनी को हाथ तक नहीं लग पाएगी. दूसरी तरफ पराग भी अनुपमा क लेकर परेशान होगा. इसी बीच अनुपमा का एक्सीडेंट भी होने वाला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नीलाम होगा कोठारी मेंशन

पैर में चोट लगने के बाद भी अनुपमा चैंन से नहीं बैठगी. अनुपमा बिना देर किए भगवान की शरण में जा पहुंचेगी. भगवान की पूजा करते हुए अनुपम खूब रोने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि अगर चॉल गिर गई तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे. इसी बीच पराग भी अनुपमा के पास आ जाएगा. पराग अनुपमा को बताएगा कि वो उसकी चॉल को नहीं गिरने देगा. अनुपमा की मदद करने के चक्कर में पराग खुद को तबाह कर लेगा. जल्द ही पराग का घर नीलाम होने वाला है. ऐसा होते ही वसुंधरा को भी लदमा लग जाएगा.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

TAGS

Anupamaa

Trending news

कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
Punjab
पंजाब में अब गैंगस्टरों की खैर नहीं, पकड़ने के लिए पुलिस ने चलाया ऑपरेशन
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
Supreme Court
आवारा कुत्तों का मामला, SC ने मेनका गांधी को लगाई फटकार, पूछा- मंत्री रहते क्या किया
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां
airline fare
क्या मिलेगा मनमाने हवाई किराये से छुटकारा? 'सुप्रीम' रडार पर आईं एयरलाइन कंपनियां