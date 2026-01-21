Anupama Spoiler: वसुंधरा की निगाहों के सामने बिकेगा कोठारी मेंशन, पराग को मिलेगी रजनी के गुनाहों की सजा

Anupama Serial: सीरियल अनुपमा (Anupama) में अनुपमा पर एक बार फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है. अनुपमा को समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे आखिर कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से रजनी उसकी दुश्मन बन गई. रजनी ने सबके सामने अनुपमा को ही गलत साबित कर दिया है. राजन शाही (Rajan Shahi) और रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के शो अनुपमा की कहानी में अब आपने देखा, अनुपमा सबके सामने रजनी से लड़ना शुरू कर देती है. वहीं पराग भी रजनी को ही गलत बताता है. पराग की बातें सुनकर रजनी भड़क जाती है. रजनी दावा करती है कि अनुपमा जैसी औरतों को ऐसे ही बेवकूफ बनाना चाहिए क्योंकि वो बेवकूफ है. रजनी पराग को बताएगी कि अनुपमा को अपनी बातों में फंसाना कितना आसान था. ये बात सुनकर पराग रजनी को बताता है कि अनुपमा से पंगा लेने वाला आज तक खुश नहीं रहा है. उल्टा अनुपमा हर जगह जाकर अपना एक नया घर बना लेती है. वहीं अनुपमा चॉल टूटने के नाम पर खूब आंसू बहाती है. इसी बीच सीरियल अनुपमा की कहानी में एक और बड़ा बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से पराग की मुश्किल बढ़ जाएंगी.

अनुपमा को धक्के देकर घर से बाहर करेगी रजनी

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा गुस्से में रजनी से लड़ने जाएगी. अनुपमा जानने की कोशिश करेगी कि किस वजह से अब तक रजनी उसे बेवकूफ बना रही थी. इस दौरान रजनी अनुपमा को खूब जलील करेगी. रजनी दावा करेगी कि वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. गुस्से में रजनी अनुपमा को घर से बाहर निकालकर फेंक देगी, वहीं अनुपमा रजन को मारने की कोशिश करेगी. अनुपमा रजनी को हाथ तक नहीं लग पाएगी. दूसरी तरफ पराग भी अनुपमा क लेकर परेशान होगा. इसी बीच अनुपमा का एक्सीडेंट भी होने वाला है.

नीलाम होगा कोठारी मेंशन

पैर में चोट लगने के बाद भी अनुपमा चैंन से नहीं बैठगी. अनुपमा बिना देर किए भगवान की शरण में जा पहुंचेगी. भगवान की पूजा करते हुए अनुपम खूब रोने वाली है. अनुपमा दावा करेगी कि अगर चॉल गिर गई तो बहुत लोग बर्बाद हो जाएंगे. इसी बीच पराग भी अनुपमा के पास आ जाएगा. पराग अनुपमा को बताएगा कि वो उसकी चॉल को नहीं गिरने देगा. अनुपमा की मदद करने के चक्कर में पराग खुद को तबाह कर लेगा. जल्द ही पराग का घर नीलाम होने वाला है. ऐसा होते ही वसुंधरा को भी लदमा लग जाएगा.