'अनुपमा' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, मंच पर मां-बेटी के बीच होगा बड़ा फैसला, राही ने बताया- 'जीत या हार की बात नहीं'
'अनुपमा' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, मंच पर मां-बेटी के बीच होगा बड़ा फैसला, राही ने बताया- 'जीत या हार की बात नहीं'

Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली के फेमस शो 'अनुपमा' में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. ट्विस्ट ने दर्शकों को बांधे रखा है. शो के लेटेस्ट ट्रैक अनु और राही ताल से ताल डांस प्रतियोगिता को जीतने के चक्कर में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 11, 2025, 08:48 PM IST
Anupama Upcoming Twist: रुपाली गांगुली के फेमस शो 'अनुपमा' में आए दिन दर्शकों को नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे है. यह शो दर्शकों को काफी एंटरटेन कर रहा है. नए एपिसोड में लोगों को जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे. अपकमिंग एपिसोड में राही और अनु ताल से ताल मिलाते नजर आएंगे. मंच पर दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगे हुए हैं. इसी बीच अपकमिंग ट्विस्ट से पर्दा उठ गया है. 

एक ही मंच पर होगी मां-बेटी
राही का किरदार निभाने वाली अद्रिजा रॉय ने शो के अपकमिंग ट्विस्ट से पर्दा उठा दिया है. हाल ही में इंडिया फोरम संग बातचीत के दौरान कहा कि 'राही होने के नाते यह एक बेहद भावुक पहल है. क्योंकि आखिर जिस दिन हमें इंतजार था वो आ ही गया. एक ही मंच पर खड़े होकर राही अपनी मां के साथ डांस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करना, अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राही ने आगे बताया कि 'मंच पर हम दोनों अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और दोनों ही तैयारी जोरदार कर रहे है. दोनों की एनर्जी और जुनून टॉप पर है. हमारे लिए यह एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ है. मेरे लिए, यह हमारे लिए सिर्फ जीत या हार नहीं है, बल्कि पूरे मन से नृत्य करने और अपनी मां के साथ खुद को साबित करने की बात है.'

कौन मारेगा शो में बाजी 
राही ने आगे बताया कि आने वाले एपिसोड्स में दोनों किरदार के बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाया गया है. आने वाले ट्विस्ट में आपको सिर्फ डांस नहीं बल्कि जबरदस्त भावनात्मक ड्रामा भी देखने को मिलेगा. अपकमिंग शो को देखने के लिए फैंस सुपरएक्साइटेड हैं. आखिर इस शो में आखिर किसने बाजी मारी है.

